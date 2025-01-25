26 січня — яке церковне свято, важливо зробити одну річ, щоб цілий рік не хворіти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 січня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Ксенофонта і Марії. Ксенофонт був заможним і впливовим сенатором у Константинополі. Подружжя мало двох синів — Аркадія і Йоана. Вони виховували своїх синів у християнському дусі, навчаючи їх любові до Бога, смирення та милосердя.

Сини вирушили до Бейрута для навчання, але потрапили у корабельну аварію. Вважалося, що вони загинули, однак їх врятували і вони прийняли чернецтво. Пізніше, через промисел Божий, родина возз’єдналася у дивовижний спосіб під час паломництва до Святої Землі.

Після возз’єднання Ксенофонт і Марія вирішили роздати своє багатство бідним і також присвятити життя Богові. Вони прийняли чернецтво, кожен у своєму монастирі. Їхні діти, Аркадій і Йоан, також продовжували чернече життя, ставши прикладом справжньої віри.

Прикмети 26 січня

Народні прикмети 26 січня / Фото: Unsplash

Дуже багато зірок вночі — багато буде льону.

Немає хмар під час заходу сонця — чекайте на покращення погоди.

Синички весело щебечуть — весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Не слід виганяти цього дня кішок і собак на вулицю — можуть початися проблеми зі здоров'ям. Не слід перебільшувати або брехати — обман обов'язково розкриється і зіпсує вашу репутацію.

Що можна робити завтра

Для міцного здоров'я протягом всього року цього дня потрібно полежати на тому місці, де зазвичай спить кішка. Також ви можете прикласти домашню тварину до хворого місця на тілі.

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