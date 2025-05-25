Церковне свято 26 травня / © pixabay.com

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Завтра, 26 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Карпа з 70. Святий Карп належав до числа 70 апостолів — особливого гурту учнів, яких Господь Ісус послав із благовістям до народів світу. Хоч його постать і не була на перших шпальтах апостольської історії, він належить до тих, чия невидима праця стала наріжним каменем Церкви Христової.

Єдиний прямий біблійний слід, що зберіг для нас пам’ять про Карпа, — це згадка апостола Павла в Другому посланні до Тимофія (4:13), де йдеться про особисті речі, залишені в місті Троада:

“Кирію, яку я залишив у Троаді в Карпа, принеси, а також книжки, особливо пергаменти”.

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Цей короткий фрагмент дозволяє побачити в Карпі не просто супутника, а надійного друга і довірену людину великого апостола народів.

Карп, згідно з церковним переданням, був єпископом у Верії, місті в Македонії. Його апостольське поле охоплювало Малу Азію, Троаду, Іконію, Лідію — тобто ті землі, де християнство проростало під гарячим сонцем переслідувань і поганського спротиву.

Святий трудився, мов добрий сіяч, не задля слави чи почестей, а з ревною любов’ю до Христа й людей.

Один епізод із його життя зберігся в церковному переданні. Під час молитви за душі двох людей, які зневажили Бога, Карп пережив глибоку духовну боротьбу: він прагнув їхньої кари, але у відповідь Господь явився йому у видінні, вказавши на Свою присутність навіть серед грішників. Це глибинно змінило погляд Карпа на милосердя. З того моменту він більше не молився за справедливу відплату, а за порятунок душ.

У час, коли гоніння на християн набирали обертів, Карп не зрікся віри, а мужньо стояв у вірі аж до смерті. За однією з версій, він прийняв мученицький вінець, ставши свідком Христа власною кров’ю. Місце й обставини страти лишаються втаємниченими історією, та це лише підкреслює його покірну велич.

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Прикмети 26 травня

Народні прикмети 26 травня / © unsplash.com

Туман вранці — на добру погоду й вологу землю.

Глухий грім без дощу — прикмета неврожайного року.

Веселка зранку — на короткочасні дощі, увечері — на затяжну негоду.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 26 травня слід починати з раннього підйому та активної праці — млявість і лінощі цього дня вважаються недоброю ознакою: той, хто проспить, може прогаяти вдачу. Також не радять прибирати оселю чи виносити сміття після заходу сонця — з вірою, що разом із непотребом можна ненароком винести з дому добробут і спокій.

У їжі варто утриматися від вживання будь-якої риби, окрім коропа, адже інша риба, за прикметами, може “змити” фінансову стабільність і принести збитки. Позичати гроші сьогодні небажано, але й грубо відмовляти не слід — краще домовитися про передачу суми наступного дня, аби не накликати матеріальні втрати ні собі, ні тому, хто просить.

Садити квіти чи пересаджувати розсаду також не радять — існує повір’я, що все посаджене цього дня може зів’янути або не прижитися, навіть попри добрий догляд.

Що можна робити завтра

В ім’я апостолів Карпа та Алфея звертаються з молитвами про прощення гріхів і про заступництво перед Господом. Їхня святість допомагає зміцнити віру, а також дарує надію тим, хто її втратив. До цих святих звертаються за зціленням душі й тіла. Якщо є можливість, саме цього дня особливо корисно відвідати богослужіння в Михайлівському монастирі — там можна відчути особливу духовну підтримку.

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За старовинними повір’ями, цей день був сприятливим для риболовлі, особливо коропа. Говорили: “На Карпа коропи добре ловляться”. Виловлену рибу завжди ділилися з іншими, виявляючи щедрість і взаємопідтримку.

Також вважалося, що прогулянка серед квітучої шипшини з вдиханням її аромату наповнює тіло життєвою енергією і зміцнює здоров’я.