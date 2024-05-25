26 травня — яке церковне свято, чому цей день називали Карполовом, що робити для добробуту

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 травня, в православному календарі день пам’яті апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Святий Карп: Карп відомий як учень Петра і один з сімдесяти апостолів. Він був одним з перших єпископів в Смирні, який служив там після мученицької смерті апостола Іоана. Згідно з християнською традицією, Карп був ув'язнений і мучений, а потім сожжений на смерть. Він відомий своїми мудрими вченнями та вірою в Христа.

Святий Алфей: Цей апостол, також відомий як Клеопа, був батьком апостола Якова Молодшого та іншого апостола, Івана, які також служили Христові. Про подальше життя Алфея мало відомостей. Традиція говорить, що він проповідував та відкривав Євангеліє після П'ятидесятниці, але подальші долі його не відомі.

Церковне свято 26 травня — день пам'яті мучеників Аверкія та Олени

Вони були дітьми святого апостола Алфея. Вони відзначилися своєю відданістю Христовій вірі і за це зазнали жорстоких катувань.

Святого Аверкія вороги прив'язали посеред пасіки, де він прийняв мученицьку смерть від бджолиних укусів. Він також був відомий як єпископ Ієрапольський і прославився у II столітті у Фригії своєю вірою, чудесами та місією навернення язичників до християнства. Він молився Господу про спасіння душ язичників і навернення їх до Істини. Після того, як він зруйнував ідолів у язичницькому капищі, язичники намагалися його умертвити, але він відкрито викрив їх помилки і зцілив біснуватих юнаків, що призвело до того, що багато мешканців прийняли християнство.

Свята Олена, сестра Аверкія, також не зреклася своєї віри і була забита камінням.

Прикмети 26 травня

Народні прикмети 26 травня / Фото: Unsplash

Почути як кує зозуля — протягом літа стоятиме спека.

Щавель сильно росте — від червня до серпня буде тепло.

Комарів багато літає на теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося сумувати, вірили, що тоді життя буде нещасливим і сумним. Заборонялося їсти будь-яку рибу, крім коропа. Вважалося, що нею цього дня можна отруїтися.

Що можна робити завтра

Щоб в життя було побільше щастя та добробуту, намагалися цього дня багато працювати, особливо на городі і в полі. День в народні називали Карполовом, тому що на водойми виходили рибалки і ловили коропа. Його приносили додому і готували на вечерю.

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