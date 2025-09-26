День пам’яті святого апостола Івана Богослова / © Фото з відкритих джерел

Святий апостол Іван Богослов займав особливе місце серед учнів Христа завдяки своїй чистоті, щирій любові та непохитній вірності Господу, що проявлялися в усьому його житті.

Він народився у родині Зеведея та Соломії, доньки святого Йосипа Обручника. Разом зі своїм братом Яковом Іван був покликаний Ісусом на апостольське служіння біля Генісаретського озера. Вони залишили все і пішли за Христом, ставши частиною Його найближчого оточення.

Іван був свідком багатьох важливих подій у житті Спасителя: воскресіння доньки Яіра, Преображення на горі Фавор та Таємної вечері, де поклав голову на груди Христа. На Голгофі він стояв біля Хреста поруч із Пресвятою Богородицею, слухаючи слова Христа до Неї: “Жінко, ось Твій син”. Відтоді він піклувався про Богоматір до Її Успіння.

Після цього апостол вирушив до Ефеса, щоб проповідувати серед язичників. Його слова супроводжували численні чудеса, і щодня до віри приєднувалося багато нових людей.

Коли за правління імператора Нерона почалися гоніння на християн, Іоанна ув’язнили й заслали на острів Патмос. Там він написав знамените Одкровення (Апокаліпсис), у якому через нього Дух Божий пророкував випробування для Церкви та кінець світу.

Після заслання Іван повернувся до Ефеса, де продовжив апостольське служіння та написав своє Євангеліє. У трьох своїх Посланнях він підкреслював значення любові до Бога та ближнього, за що отримав титул “Апостол любові”.

Святий Іван прожив понад сто років, залишивши по собі не лише величні богословські твори, а й приклад жертовної любові та служіння Богові.

Молитва до святого апостола Івана Богослова на 26 вересня

О великий апостоле, євангелісте громоголосий, Богослове довершений. Ти бачив таємні одкровення, що чекає людство, непорочний і возлюблений наперснику Ісуса Христа! Прийми нас, грішних, під своє заступництво. Випроси у Всемилостивого Людинолюбивого Христа, Бога нашого, милості, Який перед твоїми очима Кров Свою пролив за нас.

Нехай помилує нас і простить наші гріхи по милості Своїй, і дарує нам здоров’я духовне і тілесне, всяке благодіяння та достаток. Настав нас отримати все це на славу Його, Творця, Спасителя і Бога нашого. А по кончині дочасного життя нашого нехай позбавить нас від немилостивих мучителів на митарствах, і щоб ввійти нам в Небесний Єрусалим, якого славу ти бачив в Одкровенні.

О, великий Іване! Збережи всі міста християнські, храм цей, тих, хто служить і молиться в ньому, від голоду, згубної смерті, вогню і меча, навали іноземної і міжусобних війн. Порятуй нас від всякої біди і напасті та молитвами твоїми відведи від нас праведний гнів Божий, і випроси для нас Його милосердя.

О великий Боже, Альфо і Омего, джерело і осново нашої віри! На моління уповаємо Івана святого, через якого Ти нам відкрив Себе, незбагненного Бога, в невимовному Об’явленні. Прийми його прохання за нас і даруй нам милосердя в просьбах наших на славу Твою. Понад усе допоможи нам стати духовно вдосконаленими, щоб увійти в Обителі Твої.

О Небесний Отче, Творцю всього небесного і земного, Всесильний Царю! Торкнись перстом Твоїм сердець наших, щоб перетворити їх з кам’яних на плотські, щоб цими новими і очищеними серцями ми удостоїлись бачити Славу Твою та розрізняти добро і зло.

Духом Премудрості очисти наш розум і нашу душу, щоб Премудрість Твоя вчила нас Заповідям Твоїм і тому, що угодне Тобі. Щоб ми жили не по плоті, а по Духу, і сподобились з Іваном прославляти ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.