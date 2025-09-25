Церковне свято 26 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 26 вересня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і єпископа Івана Богослова. Святий Іван Богослов — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, також знаний як “учень, якого любив Ісус”. Він був сином Зеведея та Соломії та братом апостола Якова Старшого. Його діяльність відзначалася не лише проповіддю Євангелія, а й богословським глибоким мисленням, що залишило слід у християнській літературі.

Народився в Назареті (точне місце невідоме, але традиційно вважається Галилея). Батько Зеведей був рибалкою, а мати Соломія — ревною і побожною жінкою. Був молодшим братом Якова, одного з перших апостолів. Разом із братом отримав прізвисько “сини громові” через запальну натуру і ревність у служінні.

Іван став одним із перших учнів Ісуса, покинувши риболовлю разом із братом. Був присутній при найважливіших подіях: Преображення Господнє, Таємна вечеря, Хресні страждання. Особливо виділяється його близькість до Ісуса: саме Іван перебував поруч із Христом на хресті, коли Ісус доручив йому піклування про Пресвяту Богородицю.

Після Вознесіння Ісуса активно проповідував в Іудеї, Малій Азії (сучасна Туреччина) та на острові Патмос. Вважається, що на Патмосі він написав Апокаліпсис (Об’явлення Івана Богослова), під час вигнання за часів імператора Домиціана. Значну частину життя присвятив церковній організації та наставництву.

Святий Іван був єпископом Ефеса, де керував місцевою християнською спільнотою. Його служіння відзначалося особливою мудрістю та духовною глибиною. Відомий як захисник чистоти віри від єресей того часу, особливо від гностицизму. Під його керівництвом християнська громада Ефеса зміцнилася та розвивалася. Іван Богослов вважався чудотворцем. Йому приписують зцілення хворих та інші знаки Божої сили.

За переказами, він пережив багато переслідувань, але помер природною смертю — єдиний із апостолів, хто не загинув мученицькою смертю.

Прикмети 26 вересня

Народні прикмети 26 вересня

Роса ранком сильна і довго не висихає — найближчим часом буде дощова погода.

Гуси летять низько — чекайте на дощ.

Ластівки кружляють високо — погода буде теплою і ясно.

Що завтра не можна робити

Народні традиції цього дня радять утриматися від веселощів, вживання алкоголю та надмірної їжі, а також обережно поводитися з гострими предметами, щоб уникнути травм. За старовинними повір’ями, після обіду не слід братися за роботу — це нібито може принести серйозні неприємності. Також не рекомендують вінчатися в цей день, адже вважається, що шлюб, укладений у цей час, буде недовговічним і нещасливим. Натомість влаштовувати оглядини та зустрічі дозволяється.

Що можна робити завтра

У народі цей день вважається поминальним: прийнято йти до церкви, помолитися за душі померлих родичів і близьких, а також відвідати кладовище. Особливо згадують тих, хто загинув у воді, трагічно помер, народився мертвим або загинув на війні. Традиційно цього дня печуть пироги і пригощають ними сусідів, перехожих та тих, хто потребує допомоги.