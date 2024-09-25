26 вересня — яке церковне свято, чому мандрівників обов'язково пригощають домашнім пирогом

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 вересня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Іван був сином рибалки Зеведея і, ймовірно, братом апостола Якова. Він став одним із перших учнів Ісуса Христа, ймовірно, будучи молодим.

Іван входив до складу найближчих учнів Ісуса разом із Петром і Яковом. Він був свідком важливих подій, таких як Преображення Господнє і агонія в Гетсиманському саду. А ще він був єдиним з апостолів, хто не покинув Христа під час його страти. Ісус доручив йому піклування про свою матір Марію.

Його євангеліє відрізняється від синоптичних (Матвія, Марка, Луки) своєю глибиною і містить багато унікальних вчень Ісуса. Іван написав також Апокаліпсис, в якому описує видіння про кінець світу і друге пришестя Христа. Після Воскресіння Ісуса Іван активно проповідував, зокрема в Єрусалимі та Азії.

За традицією, Іван жив до старості в Ефесі, де продовжував навчати і вести громаду. Він відомий своєю глибокою духовністю та акцентом на любові, що прославляється в його працях. Його символ — орел, що відображає висоту його богословських поглядів. Він помер природною смертю в старості.

Прикмети 26 вересня

Народні прикмети 26 вересня / Фото: Unsplash

Дощ зі снігом — в січні буде відлига.

На заході сонця хмарно — чекайте на негоду.

Миші ховаються в нірки в траві — до суворої зими.

Що завтра не можна робити

Забороняється відмовляти в милостині, якщо у вас її попросили. Також не слід носити старе, поношене взуття — це до "чорної" смуги в житті. Не можна зупинятися на перехресті — цього дня тут можна зіткнутися з нечистою силою.

Що можна робити завтра

Обов'язково сходіть до храму, щоб помолитися Івану Богослову. Раніше існувала традиція після церкви пекти пироги, якими пригощали мандрівників. Вірили, що це принесе добробут та щастя в родину.

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