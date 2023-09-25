26 вересня — яке церковне свято, чому не можна працювати після обіду і їсти часник

Завтра, 26 вересня, в православному календарі день пам’яті Іоанна Богослова. Іоанн Богослов — це апостол і євангеліст, який був одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Він написав четверте Євангеліє, три послання і Одкровення. Він називав себе "учнем, якого любив Ісус" і був свідком багатьох чудесних діянь Господа. Він також був присутній на Таємній Вечері, Преображенні, Розп’ятті і Воскресінні Христа. Він піклувався про Божу Матір після смерті Ісуса і засвідчив її Успіння. Він проповідував Євангеліє в Малій Азії і зазнав гонінь за свою віру. Він витерпів спробу вбити його отрутою і киплячою олією, але залишився живим. Іоанн Богослов був засланий на острів Патмос, де він отримав Одкровення від Бога про майбутнє церкви і світу. Помер природною смертю у поважному віці близько 100 року нашої ери.

Прикмети 26 вересня

Народні прикмети 26 вересня / Фото: Pexels

Якщо в ніч проти 26 вересня пішов сніг, то вже на Михайлів день буде зима.

Дощ зі снігом прогнозує три великі відлиги в січні.

А теплий та сонячний день означає, що червень буде дощовим та холодним.

Що завтра не можна робити

26 вересня наші предки вважали днем пам'яті, а тому заборонялося вживати алкогольні напої. Також не можна сваритися, лихословити. Існувало повір'я, що не можна працювати після обіду, інакше можете накликати на себе біду. Заборонено було носити старе взуття, щоб в майбутньому не прийшлося йти по дорозі невдач. А ще забороняли їсти часник і цибулю, тому що вночі не буде захисту від дурних снів.

Що можна робити завтра

Віряни цього дня йшли в храм, щоб помолитися Іоанну Богослову та попросити у нього здоров'я, міцної сім'ї. Існувала традиція накривати святковий стіл та кликати потенційних наречених, щоб знайти судженого дівчині.

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