26 жовтня — яке церковне свято, не робіть цього в Дмитрів день, щоб зберегти здоров'я і родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 26 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Димитрій народився в Солуні (сучасна Греція) у заможній християнській родині. Його батько, святий Василій, був городським правителем. Після смерті батька Димитрій став правителем Солуні, дотримуючись християнських принципів. Він активно підтримував віру і захищав християн від гонінь.
У часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.) почалися жорстокі переслідування християн. Димитрій був заарештований за свою віру і відмову від поклоніння язичницьким богам. Його стратили, вбивши списом. Легенда говорить, що, коли його тіло було поховане, з нього почало витікати миро, що вказувало на його святість. Тому він отримав прізвисько "Мироточець".
Після його смерті Димитрій здійснив багато чудес, зокрема зцілення хворих. Багато віруючих приходили до його гробу в пошуках допомоги. Святий Димитрій став покровителем воїнів і захисником християн. Його культ розповсюдився по всьому світу, зокрема в Середній та Східній Європі. В Україні та Росії його вважають одним із найбільших святих.
Прикмети 26 жовтня
- Сніг випав до холодної весни.
- Червоний схід сонця — чекайте на сильний вітер.
- Вікна пітніють до холодів.
Що завтра не можна робити
Не рекомендується прибирати в будинку, замітати, мити підлогу, тому що можна "вимести" все хороше. Не варто брати до рук незнайомі предмети — вкоротите собі віку. Не робіть поганих справ, все це повернеться до вас сторицею.
Що можна робити завтра
Цього дня закінчувався сезон сватання. Наші предки вірили, що сни у ніч проти 26 жовтня мають особливу силу і обов'язково здійсняться. Щоб незаміжня дівчина вдало вийшла заміж, потрібно погладити бродячого пса.
Читайте також: