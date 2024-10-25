26 жовтня — яке церковне свято, не робіть цього в Дмитрів день, щоб зберегти здоров'я і родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Димитрій народився в Солуні (сучасна Греція) у заможній християнській родині. Його батько, святий Василій, був городським правителем. Після смерті батька Димитрій став правителем Солуні, дотримуючись християнських принципів. Він активно підтримував віру і захищав християн від гонінь.

У часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.) почалися жорстокі переслідування християн. Димитрій був заарештований за свою віру і відмову від поклоніння язичницьким богам. Його стратили, вбивши списом. Легенда говорить, що, коли його тіло було поховане, з нього почало витікати миро, що вказувало на його святість. Тому він отримав прізвисько "Мироточець".

Після його смерті Димитрій здійснив багато чудес, зокрема зцілення хворих. Багато віруючих приходили до його гробу в пошуках допомоги. Святий Димитрій став покровителем воїнів і захисником християн. Його культ розповсюдився по всьому світу, зокрема в Середній та Східній Європі. В Україні та Росії його вважають одним із найбільших святих.

Прикмети 26 жовтня

Народні прикмети 26 жовтня / Фото: Unsplash

Сніг випав до холодної весни.

Червоний схід сонця — чекайте на сильний вітер.

Вікна пітніють до холодів.

Що завтра не можна робити

Не рекомендується прибирати в будинку, замітати, мити підлогу, тому що можна "вимести" все хороше. Не варто брати до рук незнайомі предмети — вкоротите собі віку. Не робіть поганих справ, все це повернеться до вас сторицею.

Що можна робити завтра

Цього дня закінчувався сезон сватання. Наші предки вірили, що сни у ніч проти 26 жовтня мають особливу силу і обов'язково здійсняться. Щоб незаміжня дівчина вдало вийшла заміж, потрібно погладити бродячого пса.

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