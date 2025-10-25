Церковне свято 26 жовтня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 26 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Димитрій походив із знатної родини, був вихований у християнській вірі. Він обіймав високу військову посаду: воєвода (трибун) у римській армії у Фессалоніках. Своїм життям та подвигом він показав приклад поєднання віри та воїнської відваги.

Димитрій став великим захисником християн під час гонінь імператора Максима (Максиміана). Він таємно підтримував християн, проповідував віру та лікував хворих, що призвело до його викриття. Святий Димитрій був заколотий списом у в’язниці за наказом імператора, близько 303 року, ставши мучеником за Христа. Його тіло збереглося нетлінним, а пізніше почало виділяти миро — тому він отримав титул Мироточця.

Прикмети 26 жовтня

Народні прикмети 26 жовтня / © unsplash.com

Теплий день — на теплу зиму.

Багато зірок на небі — на холодну зиму.

Туман ранковий — на теплу й сніжну зиму.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід бути особливо уважними та стриманими. Народна мудрість радить не відмовляти у допомозі чи милостині, утримуватися від надмірного веселощів, гучних розваг, танців та важкої фізичної праці. Також за прикметами не варто брати до рук гострі предмети, адже ризик поранитися особливо великий.

Реклама

Щодо особистого життя, починаючи з дня святого Димитрія не рекомендують укладати шлюб. Вважалося, що союзи, створені після цього дня, будуть нестійкими і швидко розпадуться. Старовинне прислів’я передавало цю думку так: “До Димитра дівка хитра, а після Димитра — ще хитріша” — натяк на те, що після свята доля у заміжніх жінок стає непередбачуваною.

Що можна робити завтра

Віряни особливо звертають свої молитви до святого Димитрія, який шанується як покровитель воїнів. Йому просять захисту та підтримки для тих, хто служить, а також мужності, витримки й терпіння у складних обставинах. Окрім цього, до святого звертаються з молитвами про зцілення тілесних недуг, особливо тих, що стосуються очей та зору, сподіваючись на його допомогу та цілющу силу.