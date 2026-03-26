Завтра, 27 березня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Матрони. Матрона народилася в благочестивій сім’ї й змалку відчувала прагнення до духовного життя. Вона присвятила себе молитві, посту та милосердю, допомагаючи знедоленим і хворим. Попри юний вік, її серце було сповнене безмежної любові до Бога та ближніх.

За відданість Христу Матрона зазнала гонінь. Її піддавали тортурам і переслідували за віру, але вона не зреклася Господа. Святі життєписи описують, як вона залишалася непохитною у стражданнях, отримуючи духовну силу через молитву і благодать. Її мученицька смерть стала свідченням безмежної любові до Бога і служіння людям.

Прикмети 27 березня

Теплий і сонячний день — весна теж буде теплою.

Похмура погода — чекайте на сирий квітень.

Ще багато снігу — весна забариться.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість радить у цей день уникати конфліктів та сварок — вони можуть затягнутися й залишити довгий слід у стосунках. Також не варто байдикувати чи відкладати справи на потім: свята Матрона Солунська, що шанувалася за працелюбність, підтримує тих, хто сумлінно трудиться і віддає енергію корисним справам.

Що можна робити завтра

27 березня — день святої Матрони, покровительки дівчат і жінок. У це свято віряни звертаються до неї з молитвами про благословення в роботі, про зміцнення сім’ї, підтримку в домашніх справах та веденні господарства. Матрона допомагає відчути гармонію, знайти сили для корисних дій і мудро розпоряджатися часом та ресурсами.