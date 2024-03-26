27 березня — яке церковне свято, чому на Матрони категорично не можна сваритися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 березня, в православному календарі день пам’яті святої Матрони. Вона народилася у 3-4 століттях у Фессалоніках (Солуні, Солоники) і була вихована у релігійній родині. Від дитинства Матрона долучалася до віри, багато молилася і ходила до церкви.

Матрона була рабинею дружини відомого воєначальника Павтіли, яка була юдейкою і намагалася змусити Матрону зректися християнства. Однак Матрона залишилася вірною своїй вірі, за що її жорстоко побили і замкнули в темниці. Незважаючи на тортури, вона не зрадила християнську віру і була вбита Павтілою.

Мощі святої Матрони зберігаються в іменному храмі, побудованому єпископом Олександром Солунським, і вважається, що вони донині зцілюють хворих і дарують благоговіння присутнім.

Церковне свято 27 березня — день пам'яті мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

Святі мученики Мануїл, Савел та Ізмаїл були братами, які народилися в знатній перській родині. Їхня мати, християнка, таємно хрестила своїх синів і виховувала їх у християнській вірі. Ця віра стала невід’ємною частиною їхнього життя і готовності принести жертву за неї.

Коли брати досягли дорослого віку, вони вступили на військову службу і були послані до імператора Юліана, аби домовитись про мирний договір між Персією та Римською імперією. Вони отримали почесті від імператора, але відмовилися прийняти участь у язичницькому жертовництві, за що були ув’язнені і піддані жорстоким катуванням. Незважаючи на муки, вони не виявляли слабкості чи страху, а прославляли Бога та молилися. Їхні тіла були спалені за наказом Юліана, але стався землетрус, під час якого земля розкрилася і прийняла мощі мучеників.

Прикмети 27 березня

Народні прикмети 27 березня / Фото: Pexels

Соловей співає на дереві — буде поганий урожай плодових дерев.

Вдень не чутно спів півня — через кілька днів задощитиме.

Чубата чайка кричить ввечері — до ясної погоди.

Що завтра не можна робити

Забороняється проводити будь-які косметичні процедури, навіть домашні, тому що вони можуть викликати хвороби шкіри. Також забороняється сваритися. Наші пращури вірили, що сварка цього дня призведе до того, що стосунки погіршаться і ви ніколи більше не будете розмовляти.

Що можна робити завтра

В давнину жінки обов'язково йшли до храму вранці, ставили свічку святій Матроні і молилися їй. Тільки після цього починали хатні справи. Вірили, що Матрона є покровителькою домашньої роботи.

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