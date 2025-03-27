27 березня — яке церковне свято, чому важливо наповнити день молитвою і не відволікатися на негатив

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 27 березня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Матрони. Вона народилася в III столітті в місті Філадельфія, що на території сучасної Туреччини. Вже з дитинства була глибокою вірянкою і відданою Христу.

У період правління імператора Декія, який жорстоко переслідував християн, Матрона була заарештована за свою віру. Вона не підкорилася і відмовилася відректися від Христа, навіть коли її піддавали найстрашнішим тортурам. Невблаганно витримуючи всі муки, свята не зламалася, продовжуючи залишатися вірною своїй вірі до самого кінця. Її мученицька смерть стала глибоким свідченням її непохитної відданості Богу.

Після смерті Матрони її канонізували як святу, і з того часу її пам’ять і подвиг почали вшановувати. Віряни вважають її заступницею і просять її допомоги, особливо в складних життєвих ситуаціях.

Прикмети 27 березня

Народні прикмети 27 березня / Фото: Unsplash

Туман на 27 березня — до дощового літа.

Якщо 27 березня йде сніг, то весна буде затяжною, з частими дощами.

Вітер з півдня на 27 березня віщує теплу і суху погоду.

Що сьогодні не можна робити

Варто зберігати внутрішній спокій, уникати будь-якої напруги та турбот, а також берегти свою душу від негативних думок і переживань. Інакше, кажуть народні прикмети, в життя прийде неспокій та проблеми.

Що можна робити сьогодні

Це день, коли православні звертаються до святій мучениці Матроні за підтримкою і молитвами, шукаючи сили у важкі моменти життя. Її приклад вчить не боятися труднощів і залишатися вірними своїм переконанням, незважаючи на випробування.

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