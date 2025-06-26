Церковне свято 27 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 27 червня, в православному календарі день пам’яті блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). Народився 9 грудня 1884 року (за іншим даними — 1875) у селі Бортків на Тернопільщині, в багатодітній селянській родині.

Від ранніх років відзначався глибокою побожністю, любов’ю до Бога та прагненням до духовного життя. Вступив до Чину Святого Василія Великого (василіян), де прийняв чернечий постриг і отримав ім’я Миколай.

Пройшов богословську освіту, був висвячений на священника. Виконував душпастирські обов’язки, активно працював як настоятель і духівник. Миколай Чарнецький славився як добрий наставник і духовний батько для багатьох вірних.

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У 1940-х роках, коли радянська влада заборонила Українську греко-католицьку церкву і почалися масові репресії, він залишився вірним своїй Церкві. Через переслідування, арешти, катування і заслання пройшов великий хрест мучеництва. Відмовлявся зректися віри й переходити в православ’я чи інші релігійні структури, нав’язані радянською владою.

Церковне свято 27 червня — день пам’яті преподобного Самсона лікаря

Самсон народився у знатній родині в Імперії Східного Риму (Візантії), ймовірно у Малій Азії. Від молодих років він відчував покликання служити Богу та людям. Після хрещення і отримання християнської освіти Самсон вирішив присвятити себе милосердю, зціленню і духовному подвигу.

Самсон став відомий як чудовий лікар, який поєднував знання медицини свого часу з глибокою вірою і молитвою. Він відкрив і очолив лікарню для бідних і хворих, де не лише лікували тілесні недуги, а й духовно підтримували людей. Відомий був також як проповідник і наставник, що закликав до покаяння та віри в Христа.

Святий Самсон лікар здійснював численні зцілення, які вважалися чудесними. Він допомагав бідним, хворим і знедоленим безкоштовно, що було рідкістю у той час. Завдяки своїй вірі і молитвам, Самсон зміг виліковувати навіть ті недуги, які вважалися невиліковними.

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Преподобний Самсон прожив життя у строгому аскетизмі, поєднуючи медичну практику з постійною молитвою. Помер у глибокій старості, залишивши по собі славу святого лікаря і милосердного служителя Божого.

Прикмети 27 червня

Народні прикмети 27 червня / © unsplash.com

На Самсона вітер дме з півдня — очікуй теплої та сухої погоди на наступний місяць.

Стоїть туман або рано зранку роса рясна — скоро буде дощ.

Якщо вранці спостерігаються хмари, які швидко рухаються — найближчими днями будуть вітер та зміна погоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не рекомендується вирушати в далеку подорож чи переїжджати на нове місце — це може призвести до непередбачених труднощів і невдач. Також слід уникати відмови в допомозі іншим, адже це може повернутися до тебе у вигляді власних матеріальних чи життєвих втрат. Крім того, не варто починати романтичні зізнання чи освідчення, бо існує велика ймовірність отримати відмову.

Що можна робити завтра

Святого Самсона, якого вшановують за його лікарське служіння, щиро просять у молитвах про дар здоров’я та зцілення від різних недуг.