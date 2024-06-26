27 червня — яке церковне свято, що робити, щоб стати сильним, багатим і красивим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 червня, в православному календарі день пам’яті преподобного Самсона странноприємця. Самсон народився у знатній і багатій родині в Римі. Від юних років він відзначався великою побожністю та любов'ю до навчання. Його батьки подбали про його гарну освіту, навчаючи його різним наукам, зокрема медицині, яка пізніше стане важливою частиною його служіння.

Бажаючи присвятити своє життя служінню Богу, Самсон залишив світське життя і став монахом. Він вирушив до Константинополя, де вступив до монастиря. Там він прославився своєю побожністю, смиренням і безкорисливою допомогою людям. Одним із найвідоміших аспектів життя Самсона було його служіння хворим і бідним. Він відкрив у Константинополі лікарню, де безкоштовно лікував усіх, хто потребував допомоги. Самсон не тільки лікував фізичні недуги, але й допомагав духовно, проповідуючи слово Боже.

Самсон був відомий також своїми чудесами. Легенди свідчать, що він зцілював хворих одним дотиком руки або молитвою. Одного разу, за переказами, він зцілив імператора Юстиніана, який після цього дуже цінував Самсона і підтримував його діяльність.

Преподобний Самсон помер мирно в глибокій старості. Його святість була визнана ще за життя, а після смерті він був канонізований. Його спадщина живе і сьогодні у вигляді лікарень і притулків, які продовжують традицію допомоги ближнім.

Церковне свято 27 червня — день пам'яті блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького

Миколай Чарнецький народився 14 грудня 1884 року в селі Семаківці на Станіславщині (тепер Івано-Франківська область). Від дитинства він виявляв велике бажання служити Богові і після закінчення початкової школи вступив до Духовної семінарії в Римі.

Після завершення навчання Миколай Чарнецький був рукоположений на священика 1909 року. Після цього він повернувся до України, де активно займався місіонерською діяльністю, проповідуючи і навчаючи в різних регіонах. Він також служив як професор у Львівській духовній семінарії, передаючи свої знання майбутнім священикам.

1931 року він був призначений єпископом і апостольським візитатором для греко-католиків у Волинській області, Поліссі та Підляшші. Його місіонерська діяльність в цих регіонах була дуже важливою, оскільки він намагався відновити католицьке життя серед вірян, які опинилися під впливом радянської влади.

1945 року, після приходу радянських військ, єпископ Чарнецький був заарештований і звинувачений у співпраці з "ворогами народу". Його засудили до тривалого ув'язнення. Протягом наступних років він пережив численні тортури і переслідування, але залишався вірним своїй вірі та служінню. Через тяжкі умови в тюрмі і таборах його здоров'я значно погіршилося.

Миколай Чарнецький помер 2 квітня 1959 року, перебуваючи під домашнім арештом у Львові. Його життя і мученицька смерть стали символом стійкості у вірі та відданості своїм релігійним переконанням.

Прикмети 27 червня

Народні прикмети 27 червня / Фото: Unsplash

Бджоли зляться — до посухи.

Якщо дощить — така погода буде до бабиного літа.

Світить сонце — ще сім тижнів буде така погода.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо було вранці окропити освяченою водою коней, якщо цього не зробити і вивести тварин на луг, вони точно захворіють. Дітей не залишали цієї ночі вдома на самоті, вірили, що прийде нечиста сила, яка залякає малюків. Щоб не жити в бідності, намагалися не просити гроші цього дня. Також не лежали на сіні, щоб не мати проблем зі здоров'ям і залишатися красивими. Для збереження багатства не кликали на побачення до берези.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки проводили важливий ритуал для захисту родини. Для цього викидали на дорогу старі і вже непотрібні речі. А щоб позбутися хвороб, йшли на роздоріжжя і там залишали волосся чи відрізаний ніготь.

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