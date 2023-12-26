27 грудня — яке церковне свято, чому жінкам заборонялося шити, а чоловікам брати ніж до рук

Завтра, 27 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Стефана. Святий Стефан був одним з сімдесяти апостолів, які проповідували християнство в перших століттях. Він був також першим мучеником, який постраждав за свою віру від юдейських правителів. Його вбили камінням за містом Єрусалим, де він молився за своїх ворогів. Його тіло було поховане таємно в селі Кафоргамалу, а пізніше перенесене до Єрусалима і залишене в храмі на Сіоні.

Церковне свято 27 грудня — день пам'яті преподобномученика Феодора

Преподобномученик Феодор був патріархом Константинополя в VII столітті. Він народився в багатій родині і отримав хорошу освіту. Він служив в храмі святої Софії і був обраний патріархом за підтримки імператора Костянтина IV. Він був відомий своєю благочестивістю, мудрістю і добротою.

Проте він також мав багато ворогів, які заздрили йому і постійно слали наклепи на нього. Вони звинуватили його в тому, що він відмовився від православної віри і прийняв монофелетизм — єресь, яка заперечувала дві природи Христа. За це його засудили до вигнання і позбавили патріаршого сану. Він був відправлений до монастиря, де його жорстоко катували і погано годували. Він терпів усі страждання з молитвою, не мстився своїм ворогам і не відступав від православної віри. Помер від ран 686 року.

Прикмети 27 грудня

Народні прикмети 27 грудня / Фото: Pexels

Снігопад — буде великий урожай грибів та ягід.

На деревах сидять зграє птахів — до морозів.

На деревах іній до — багатого урожаю зернових.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що до заходу сонця не можна рубати дрова, тому що інакше прикличете до себе неприємності. А ще жінкам заборонялося одразу після сну вставати босоніж на підлогу. Спочатку потрібно було прочитати молитву. Вірили, що можна залишитися без молодості та краси. Також дівчатам заборонялося шити і в'язати, адже це вело до втрати пам'яті. Чоловікам же забороняли брати до рук ножі — щоб не залишитися без чоловічої сили.

Що можна робити завтра

Цей день вважався сприятливим для ворожіння. Тому дівчата збиралися разом і ворожили на шлюб, кохання, судженого. Існувало повір'я, що отримані результати будуть найправдивішими.

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