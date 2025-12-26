Церковне свято 27 грудня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 27 грудня, в православному календарі день пам’яті святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. Святий Стефан жив у I столітті та належав до числа семи дияконів, обраних апостолами для служіння при Єрусалимській громаді (Діяння апостолів, 6). За переданням, він був євреєм-елліністом, тобто вихідцем із діаспори, добре освіченим, знав грецьку мову та Писання.

Стефан активно проповідував Христа як обіцяного Месію, звертаючись передусім до юдеїв. Його слово було настільки переконливим, що опоненти «не могли противитися мудрості та Духові, яким він говорив».

Не здолавши його у відкритій дискусії, противники вдалися до наклепів. Замість виправдань Стефан виголосив величну богословську промову (Діяння, розділ 7), яка стала одним із найглибших викладів історії спасіння у Новому Завіті. У цей момент Стефан побачив небесне видіння: «Ось я бачу небеса відкриті і Сина Людського, що стоїть праворуч Бога». Це видіння стало остаточним вироком у очах його суддів.

Реклама

Розлючений натовп вивів Стефана за місто й побив камінням. За юдейським звичаєм, свідки мали першими кинути каміння — їхні плащі стеріг Савл, майбутній апостол Павло. Так Стефан помер як мученик, простивши ворогів і засвідчивши любов сильнішу за смерть.

Прикмети 27 грудня

Народні прикмети 27 грудня / © pexels.com

Яка погода на Степана — така буде й зима загалом.

Тепло і безвітряно — скоро відлига.

Хмари низько над землею — до вітряної погоди.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цей день має особливу заборону: категорично не дозволяється викидати навіть найменші хлібні крихти. У традиційній уяві вони уособлюють достаток, добробут і Божу ласку, тому легковажне ставлення до хліба могло накликати злидні.

Що можна робити завтра

Цього дня православні віряни особливо звертаються у молитві до святого Стефана, просячи його укріпити віру, принести внутрішній спокій і забезпечити добробут у домі. Крім того, його шанують як покровителя домашньої худоби, молячись про здоров’я і захист тварин.