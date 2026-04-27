Сьогодні, 27 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього. Походячи з благочестивої родини, Симеон належав до покоління, яке безпосередньо зберігало пам’ять про земне життя Ісуса Христа. Саме тому його авторитет серед перших християн був надзвичайно високим. Після мученицької смерті святого Якова він був обраний очолити Єрусалимську Церкву — спільноту, яка в той час перебувала під постійним тиском як з боку юдейської релігійної верхівки, так і з боку римської влади.

Його служіння припало на період великих випробувань для християн. Попри переслідування, святий Симеон залишався непохитним у вірі, зміцнюючи паству словом Євангелія та власним прикладом жертовного життя. Його пастирська діяльність була спрямована на збереження єдності Церкви та утвердження християнської істини серед народу.

Мученицький вінок святий Симеон прийняв у глибокій старості. За переказами, він був заарештований під час чергових переслідувань християн і після жорстоких тортур розп’ятий, засвідчивши до кінця свою вірність Христу. Його смерть стала символом непохитної стійкості віри та духовної спадкоємності апостольської Церкви.

Церковне свято 27 квітня — день пам’яті преподобного Стефана, єпископа Володимирського

Народжений у благочестивій християнській родині, Стефан від ранніх років обрав шлях служіння Богові. Його духовне формування відбувалося в атмосфері суворої аскези, молитви та глибокого осмислення Святого Письма. Завдяки своїй освіченості, смиренню та ревності у вірі він був покликаний до єпископського служіння у Володимирі.

На посаді єпископа Стефан проявив себе як мудрий пастир і ревний захисник церковного порядку. Він дбав про духовну освіту духовенства і мирян, підтримував монаше життя, сприяв будівництву храмів та утвердженню християнської культури серед населення. Його діяльність припала на час, коли Церква на Волині потребувала особливої організації та духовного зміцнення.

Особливу увагу святий приділяв милосердю та соціальній опіці: він захищав убогих, підтримував знедолених і навчав народ жити за заповідями Христовими не лише у слові, а й у щоденній практиці.

Преподобний Стефан завершив свій земний шлях у святості, залишивши по собі пам’ять як про архіпастиря, який поєднав у собі твердість віри, пастирську мудрість і глибоку духовну лагідність. Його постать і сьогодні є прикладом служіння Церкві та народові з любов’ю і самопожертвою.

Прикмети 27 квітня

Різка зміна погоди — літо буде нестійким, з грозами.

Вітер цього дня — до мінливої погоди протягом травня.

Якщо день теплий і сонячний — літо буде раннім, щедрим і врожайним.

Що сьогодні не можна робити

За народними уявленнями, цього дня варто уникати будь-якої виснажливої праці: не беруться за важкі фізичні роботи, відкладають рукоділля та генеральне прибирання, щоб не «збити» спокій і гармонію дня.

Що можна робити сьогодні

У православній традиції цього дня звертаються з молитвами до святого Симеона: просять здоров’я для рідних, підтримки у складних життєвих ситуаціях і мудрого рішення важливих питань. За повір’ям, відповідь або підказка може прийти несподівано — навіть уві сні.