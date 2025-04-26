Церковне свято 27 квітня / © Unsplash

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Завтра, 27 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Симеона. Святий Симеон, згідно з церковним переданням, був родичем Ісуса Христа — його називають сином Клеопи, брата святого Йосифа Обручника. Цим пояснюється також його тісний зв’язок з апостольською громадою. Після мученицької смерті першого єпископа Єрусалима, апостола Якова, Симеона обрали його наступником. Його обрання єпископом Єрусалима сталося близько 62 року. Він ревно піклувався про духовне життя християнської спільноти, яка зазнавала переслідувань з боку юдейських і римських властей.

У часи правління Симеона християнська громада Єрусалима пережила кілька хвиль гонінь. Коли 70 року римляни зруйнували Єрусалим під проводом Тита, Симеон, якому було даровано одкровення, вивів християнську громаду з міста в безпечне місце — Пеллу, що в Десятимісті (Декаполісі). Таким чином, він зберіг життя багатьом вірянам і дозволив Єрусалимській Церкві зберегти тяглість.

Після руйнування міста християнство продовжувало поширюватися, однак ставлення влади до нього залишалося ворожим. Святий Симеон був духовним наставником і оборонцем християнства у складний період його становлення.

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У часи імператора Траяна (98–117 роки), який розпочав чергову хвилю переслідувань християн, Симеона було заарештовано. Його викрили як християнина і родича Ісуса, а також звинуватили у підбурюванні проти римської влади.

Попри старечий вік — йому на той час було понад 100 років — Симеона катували, вимагаючи зректися віри. Він твердо відмовився відректися від Христа. За це його було засуджено до розп’яття — мученицької смерті, що уподібнила його до самого Спасителя.

Святий Симеон прийняв мученицьку кончину близько 107 року. Його смерть стала свідченням незламності духу та вірності Христовій істині.

Церковне свято 27 квітня — день пам’яті святого преподобного Стефана, єпископа Волинського

Преподобний Стефан народився наприкінці XI століття в місті Володимирі-Волинському, який був тоді одним із важливих релігійних та політичних центрів. З раннього віку виявив потяг до духовного життя, тому вступив до монастиря. Чернечий постриг прийняв у Києво-Печерському монастирі, де зазнав впливу великих подвижників того часу. Його духовне зростання було пов’язане з аскетичним подвигом, послухом і молитвою.

За благословенням митрополита Київського і з волі князя, преподобного Стефана було висвячено на єпископа Володимирського. Він став першим єпископом цієї новоствореної кафедри. Його служіння припало на початок XII століття — час активної християнізації земель Волині.

Святий Стефан відзначався благочестям, мудрістю й ревною працею над утвердженням християнської віри серед місцевого населення. Він будував храми, організовував церковні громади, дбав про освіту духовенства, підтримував чернецтво.

Попри єпископський сан, Стефан залишався глибоко аскетичною особистістю. Він зберігав чернечу суворість у способі життя: постив, багато молився, не уникав фізичної праці. Його вважали за зразок єпископа — поєднання влади, мудрості й духовної чистоти.

Святий Стефан упокоївся в середині XII століття (ймовірно, 1094 або близько 1108 року — дати варіативні, але відносяться до перших десятиліть XII ст.). Його поховали у Володимирі, де він прослужив усе своє єпископське життя.

Прикмети 27 квітня

Народні прикмети 27 квітня / © unsplash.com

Якщо день ясний — літо буде без бур.

Якщо на деревах з’явилися перші листки — заморозків більше не буде.

Соловей заспівав — пора сіяти пшеницю.

Що завтра не можна робити

У цей день категорично не варто вступати в конфлікти, проявляти агресію чи неприязнь, відмовляти у підтримці тим, хто її потребує, поширювати чутки, кривдити людей або навіть тварин, а також плекати злі наміри. Не рекомендується також братися за важку фізичну працю в господарстві: не час для генерального прибирання, миття вікон, прання, шиття, вишивання чи в’язання — усе це краще відкласти на інший день.

Що можна робити завтра

До святого Симеона звертаються з проханням про збереження здоров’я рідних та отримання мудрої поради щодо важливих питань — відповідь на це прохання може прийти у сні. У цей день важливо обов’язково щось дати іншим, навіть якщо це будуть найменші речі. Також слід не залишати без допомоги тих, хто потребує підтримки, адже те, що ви віддасте, повернеться до вас подвійним благом.