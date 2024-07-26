27 липня — яке церковне свято, що можна і заборонено робити в день Пантелеймона цілителя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 липня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Пантелеймона. Він жив у III столітті і зазнав мученицької смерті під час правління імператора Максиміана (286-305). Його ім'я було Пантолеон, але після прийняття християнства він став Пантелеймоном, що означає "всемилостивий".

Пантелеймон народився у місті Нікомедія (нині Ізмір, Туреччина) у родині багатого язичника Євсторгія та християнки Єввули. Мати виховувала його у християнській вірі, але померла рано. Батько відправив Пантелеймона навчатися медицини у знаменитого лікаря Євфросина. Пантелеймон також здобув гарну освіту у різних науках.

Знайомство з християнським священиком Єрмолаєм змінило його життя. Єрмолай розповів йому про Христа, і Пантелеймон прийняв хрещення. Він почав допомагати хворим, часто зцілюючи їх молитвою до Бога. Його слава як лікаря і цілителя швидко поширилася.

Через його віру та популярність Пантелеймон став об'єктом заздрості інших лікарів, які донесли на нього імператору. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але залишився вірним Христу. За переказами, його намагалися стратити різними способами, але кожного разу його рятувала Божа сила. Врешті-решт він був обезголовлений.

Після смерті Пантелеймона відбулося багато чудес на його могилі, що зробило його відомим святим у християнському світі. Його мощі були рознесені по різних країнах, і він став покровителем лікарів та всіх хворих.

Церковне свято 2

Климент народився у I столітті, ймовірно, у Римі, хоча точні деталі його народження та дитинства залишаються невідомими. Він належав до заможної римської родини.

Климент став учнем апостолів Петра та Павла, які, за переказами, призначили його єпископом Риму. Після смерті святого Петра Климент став його наступником. Він служив у часи, коли християнська церква ще була переслідувана римською владою.

Климент Римський був папою від приблизно 88 до 99 року. За його правління він зосередився на організації церковної структури та підтримці єдності серед християн. Він написав відомий "Перший послання до коринтян", у якому закликав до миру та гармонії у церкві, відповідаючи на розкол у громаді Коринфа.

Згідно з традицією, Климент був засланий на каторжні роботи в Крим (сучасна Україна) за наказом імператора Траяна. Навіть у вигнанні він продовжував проповідувати християнство і навернув багато людей до віри. Його стратили приблизно 101 року: за переказами, його прив'язали до якоря і втопили у Чорному морі.

Після смерті святого Климента, за переказами, його тіло було чудесно знайдено в морі і перенесене до Риму святими Кирилом і Мефодієм у IX столітті. Його мощі зберігаються в базиліці святого Климента в Римі.

7 липня — день пам'яті святого Климента

Прикмети 27 липня

Народні прикмети 27 липня / Фото: Unsplash

Почути крик іволги до дощу.

Індики порпаються в сіні, шукають там щось — буде хороша погода.

Веселка має найбільше червоного кольору — чекайте на сильний вітер.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня працювати в полі чи на городі. Також не можна було пліткувати і лихословити. Не слід випікати хліб. Якщо ослухатися цих порад, можете накликати пожежу на свою оселю.

Що можна робити завтра

В народі в давнину було прийнято святити колоски пшениці саме цього дня. Вірили, що це допоможе отримати великий урожай. Існувала цікава традиція зірвати качан капусти і щось з неї приготувати. Тоді страви роздавали рідним і тим, хто потребував допомоги.

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