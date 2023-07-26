27 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 27 липня, в православному календарі день пам’яті апостола Акили. Він був раннім християнином, який жив за часів правління римського імператора Клавдія. Цей період відповідає близько 41-54 рокам н.е.

За традицією, Акила разом зі своєю дружиною Прискиллою (або Пріскою) зустрілися з апостолом Павлом у Коринті. Павло був місіонером та раннім проповідником християнства, і вони стали його учнями та послідовниками. Павло був знаний своїм великим внеском у поширенні християнської віри, і Акила та Прискилла допомагали йому в його місійній роботі.

За згадками у Біблії, Акила та Прискилла були дуже активними і відданими християнами, які гостинно приймали Павла у своєму домі. Вони також разом з Павлом допомагали в роботі над ковчегом апостола (тобто над поширенням християнства). У тих часах, коли християнство було ще недостатньо впізнаною релігією, така місійна робота відбувалась у важких умовах і вимагала відваги та жертовності.

Апостол Акила та Прискилла стали знаменитими своєю вірою та служінням у ранньому християнстві, і їх ім'я згадується в різних апокрифічних та пізніших християнських джерелах. Їх приклад служіння та вірности став надихаючим для багатьох християн, які прагнули ділитися Євангелієм у перші століття християнської ери.

Прикмети 27 липня

Народні прикмети 27 липня / Фото: Pexels

Йде дощ — можна очікувати, що негода буде ще довго.

В ставках купаються чайки — погода буде ясною та теплою.

Глухий грім — дощ буде тихим.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети вказують, що цього дня заборонено викидати залишки їжі, краще віддати їх нужденним. Не варто також укладати великі ділові угоди, вони не матимуть результату. Не рекомендується 27 липня давати гроші в борг, можна залишитися ні з чим.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що саме цього дня нечисть може прийти і зіпсувати урожай, тому намагалися захистити від неї поля. Існувало повір'я, що солома має цілющу силу, тому її намагалися прикладати до хворого місця.

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