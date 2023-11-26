27 листопада — яке церковне свято, чому на Романа не варто йти рибалити

Завтра, 27 листопада, в православному календарі день пам’яті великомученика Якова Персіянина. Яков Персіянин був християнином, який жив у IV столітті в Персії. Він був одним з двадцяти семи синів царя Іздегерда I, який переслідував християн. Яков відмовився від язичництва і прийняв християнство, за що його батько відкинув його від себе і позбавив усіх прав і привілеїв. Яков жив у злиднях і займався благодійністю, допомагаючи бідним і хворим. Коли на троні Персії опинився Шапур II, він почав нову хвилю переслідувань християн. Яков був заарештований і підданий жорстоким катуванням, під час яких йому відрізали по одній частині тіла, поки він не помер. Його мученицька смерть відбулася 27 листопада 421 року.

Церковне свято 27 листопада — день пам'яті святого Романа

Святий Роман був дияконом із Палестини, який жив у IV столітті. Він був греком за походженням і народився 490 року в місті Емесе в Сирії. Він відчув своє покликання до служіння Богу з ранніх років і вів благочестиве життя. Він був відомий своїм чудовим голосом і співав пісні на славу Господа.

У часи правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн, Роман приїхав до Кесарії, де був заарештований за свою віру. Він відмовився відступити від християнства і був підданий жорстоким катуванням. Його спалили на вогнищі, а потім відрізали голову.

Прикмети 27 листопада

Народні прикмети 27 листопада / Фото: Pexels

Вночі зірки тьмяні — чекайте на відлигу.

Багато снігу цього дня до теплої зими.

Почути, як голосно цвірінькая горобець до швидкого потепління.

Що завтра не можна робити

Продовжується Різдвяний піст, тому не можна вживати в їжу м'ясні і молочні продукти, яйця. Також заборонено сваритися, лихословити, лаятися. Цього дня не йшли рибалити, тому що вірили, що риба ховається на дні водойм, а такими діями можна потривожити водяного духа, який наробить біди. Краще зайвий раз не користуватися гострими предметами, можна накликати на себе проблеми.

Що можна робити завтра

Цього дня люди вірили, що на них чекає щось особливе. Наприклад, очікували важливої зустрічі чи доленосного рішення. Перед тим як вмиватися вранці, виходили на вулицю і вставали обличчям до вітру. Якщо він сильний, то не вмивалися, щоб не накликати на себе біди.

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