Церковне свято 27 липня / © unsplash.com

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Завтра, 27 липня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Пантелеймона, лікаря. Пантелеймон народився приблизно на межі III—IV століть у місті Нікомедія (сучасний Ізміт у Туреччині) в багатій сім’ї. Його батько, Євстрат, був язичником, мати — християнкою на ім’я Евфросина. Після смерті батька мати виховувала сина у християнській вірі.

Пантелеймон здобув блискучу освіту в медицині і став відомим лікарем. Його вважали надзвичайно вправним, а також милосердним, бо лікував бідних безкоштовно. Спочатку він вірив у язичницьких богів, але під впливом християнського лікаря та святого Кирика, який розповів йому про Ісуса Христа, Пантелеймон прийняв християнську віру і охрестився. З того часу він відмовився від ідолопоклонства.

Святий Пантелеймон відомий численними чудесами зцілення. Зокрема, він вилікував хворого хлопчика, що вважалося неможливим. Ці дивовижні зцілення сприяли поширенню християнства.

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За правління імператора Максиміана (початок IV століття) християн жорстоко переслідували. Пантелеймона схопили та піддали жорстоким тортурам за відмову відректися від віри. Він стійко переносив біль і муки, молячись за своїх мучителів. У підсумку його стратили, зробивши великомучеником — мучеником, що помер за Христа.

Церковне свято 27 липня — день пам’яті святого Климента

Святий Климент — один із перших учнів апостолів Петра і Павла, третій єпископ Риму (папа), який жив у кінці І століття — на початку ІІ століття. Він був ревним проповідником Євангелія, сприяв утвердженню церковної дисципліни і миру серед християн. Йому приписують написання важливого листа — Послання до коринфян, яке закликає до єдності й покори церковній владі.

Святий Климент зазнав мученицької смерті за імператора Траяна: його кинули у море з каменем на шиї. Це трапилося приблизно на початку ІІ століття. Його почитають як великомученика і покровителя Церкви. У православних храмах ікони святого Климента часто зображують його з християнськими символами і єпископським одягом.

Прикмети 27 липня

Народні прикмети 27 липня / © unsplash.com

Якщо 27 липня йде дощ — осінь буде дощовою і врожайною.

Вітер цього дня віє зі сходу — до зміни погоди і похолодання.

Якщо на Климента співають жайворонки — літо буде довгим і теплим.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не можна відмовляти комусь у допомозі — це вважається тяжким гріхом, адже святий Пантелеймон завжди був помічником і захисником нужденних. Згідно з народними віруваннями, у день Пантелеймона категорично забороняється працювати в полі чи на городі — це вважається поганою прикметою.

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Що можна робити завтра

Молячись до святого Пантелеймона, просять про міцне тілесне здоров’я та швидке зцілення від недуг, особливо процілковують його за допомогу у лікуванні хвороб очей. Крім того, перед його іконою щиро моляться за тих, хто потребує відновлення внутрішньої гармонії і душевного спокою.