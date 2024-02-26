27 лютого — яке церковне свято, чому краще обійтися без голосних звуків і не шуміти

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 лютого, в православному календарі день пам’яті Григорія Палами, архієпископа Фесалонійського. Це православний святий Ромеї, ісихаст-практик, який здійснив довершене богословсько-теоретичне виправдання ісихазму. Народився в Константинополі в аристократичній родині. Він був іноком на горі Афон, а пізніше архієпископом міста Солуня.

Григорій Палама відомий своєю полемікою з богословами Варлаамом Калабрійським, Григорієм Акиндіном та Никифором Григорою щодо природи Світла Преображення. Він також написав трактат "Тріади на захист священомовчазних". Григорій Палама був канонізований у лику святителя 1368 року.

Церковне свято 27 лютого — день пам'яті Прокопія Декаполіта

Він був палестинським монахом VIII століття, борцем з іконоборством, сповідником та святим. Він народився в місті Селевкія (сучасна Йорданія), яке в той час входило до частини Палестини, відомої як Декаполіс. Прокопій обрав чернече життя і присвятив себе духовному очищенню та піднесенню душі до Бога.

У Константинополі Прокопій мужньо виступив проти іконоборства, розпочатого імператором Левом III. В своїх навчаннях він доводив, що вшанування ікон не є видом ідолопоклонства. Його ставлення викликало гнів імператора, і Прокопій був підданий жорстоким тортурам. Він витримав це разом із святим Василієм Визнавцем, своїм вірним побратимом чернечого життя.

Після смерті імператора 741 рокуП рокопій вийшов на волю і провів решту життя у монастирі. Він помер у глибокій старості.

Прикмети 27 лютого

Народні прикмети 27 лютого / Фото: Pexels

Дме південний вітер — до теплого літа.

Вже прилетіли шпаки — чекайте на великий урожай.

Горобці сидять під дахом і чистять пір'я — буде потепління.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що цього дня краще не шуміти і взагалі обійтися без голосних звуків, тому що можна "відлякати" кохання і гроші. Також не варто кликати в гості друзів, цей день радять провести в колі сім'ї.

Що можна робити завтра

Щоб випадково не виглянути у вікно, наші предки завішували їх цього дня шторами ще вдень. Вважалося, що землею ходить нечиста сила, яка може потрапити до оселі, якщо подивитися на вулицю через вікно в вечірній час.

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