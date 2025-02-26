27 лютого — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб позбутися негативної енергії

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. Прокопій народився у Декаполі Ісаврійській (сучасна територія Туреччини) і змолоду обрав шлях аскези, ставши монахом. Він присвятив себе суворому посту, молитві та духовному вдосконаленню. Його життєвий шлях був тісно пов’язаний із боротьбою за чистоту православної віри.

За часів імператора Лева III Ісавра (717–741) у Візантійській імперії почалися переслідування шанувальників ікон. Прокопій Декаполіт відкрито виступив проти іконоборчої єресі, доводячи, що поклоніння іконам є частиною справжнього християнського віровчення. За це його схопили, піддали тортурам і ув’язнили.

Під час ув’язнення він зазнав тяжких катувань, але не зрікся православної віри. Після смерті Лева III його син і наступник Костянтин V Копронім (741–775) продовжив іконоборчу політику, через що страждання Прокопія тривали. Лише після приходу до влади імператриці Ірини (кінець VIII ст.), яка відновила шанування ікон, святий був звільнений. Після звільнення він повернувся до монастирського життя, продовжуючи духовні подвиги. Помер мирно у глибокій старості.

Прикмети 27 лютого

Народні прикмети 27 лютого / Фото: Unsplash

Сонячний день – рання весна і гарний урожай.

Вітер з півночі – до затяжного похолодання.

Сильний мороз – ще довго буде холодно.

Що завтра не можна робити

Ввечері люди намагалися не займатися важкою працею, щоб не накликати втоми та хвороб. Вважалося, що нові починання в цей день можуть завершитися невдачею. Тому всі великі роботи та серйозні рішення відкладали. У народі казали, що нитки, спрядені цього дня, можуть принести людині важку долю. Тому жінки не пряли і не в'язали.

Що можна робити завтра

У давнину цей день вважався перехідним: зима вже послаблює хватку, а весна наближається. Хоча ще могли бути морози, люди починали готувати реманент до польових робіт і перевіряли запаси зерна. Щоб позбутися негативної енергії, люди намагалися навести лад у будинку, очистити його від зайвого та навіть проводили окроплення оселі свяченою водою.

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