Церковне свято 27 серпня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 27 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Пімена. Про точну дату народження Пімена достовірно не відомо. За переказами, він народився в Україні в першій половині IV століття. Його сім’я була благочестива, вихована у християнській вірі. З ранніх років Пімен прагнув віддалитися від мирських турбот і присвятити життя духовному самовдосконаленню.

Молодий Пімен вирішив прийняти чернецтво і став наслідувати аскетичний спосіб життя. Він обрав шлях відлюдника (ереміта) — життя в усамітненні серед пустель і гір, що було популярним серед ранньохристиянських подвижників. Його метою було духовне очищення через молитву, пост та строгий аскетизм.

Після відходу у пустелю Пімен став жити у суворих умовах, часто на самоті, далеко від людей. Його подвиг та свята життя швидко здобули славу серед місцевих християн, і люди приходили до нього за духовними порадами, благословенням та зціленням. Пімен Великий приймав учнів, які прагнули наслідувати його аскетичний спосіб життя. Він навчає чернечій дисципліні, молитві, духовній боротьбі та смиренності. Його учні продовжили традиції пустельництва на українських землях.

Реклама

Після смерті преподобного Пімена його тіло було вшановане як святиня, а пам’ять про нього збереглася у церковних літописах та житіях святих. Церква шанує його як преподобного подвижника, приклад праведного і аскетичного життя.

Прикмети 27 серпня

Народні прикмети 27 серпня / © unsplash.com

Тихий вітер у саду — суха осінь у лісі.

Журавлі відлітають — мороз до середини жовтня.

Сильний вітер — до дощового вересня.

Що завтра не можна робити

У народних віруваннях на цей день не радять робити значні покупки та починати весільні справи — вони можуть обернутися невдачею. Також небажано давати гроші в борг, бо їхнє повернення затягнеться на тривалий час.

Що можна робити завтра

У молитвах до святого Пімена Великого люди просять дарувати внутрішню силу та мудрість, приборкати гординю, заспокоїти сімейні суперечки та конфлікти, навчити терпінню, поблажливості й умінню прощати.