27 серпня — яке церковне свято, чому не можна довго стояти на порозі дому

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Пімена. Преподобний Пімен народився в Єгипті приблизно в IV столітті (дата народження точно не відома). В молодості він вирішив присвятити своє життя Богові та обрав шлях монашества. Разом зі своїми двома братами, Анубом і Паїсієм, він став ченцем і оселився в пустелі Скетіс (також відомій як Скітійська пустеля).

Пімен, разом зі своїми братами, був відомий своїм суворим аскетизмом і незламною відданістю молитві. Він жив дуже скромно і відмовився від будь-якої розкоші, присвятивши себе служінню Богові. Його духовна мудрість і розважливість притягували багатьох людей, які шукали його поради.

Пімену приписують численні духовні висловлювання та поради, які зібрані в книгах під назвою "Апофегмати". Ці тексти містять короткі висловлювання і розповіді, які передають глибоку духовну мудрість, настанови щодо смирення, покаяння, молитви, терпіння і любові.

Преподобний Пімен особливо підкреслював важливість смирення, мовчання і самоконтролю. Він навчав, що монах повинен бути покірливим, не судити інших і завжди працювати над своїм спасінням. Його наставлення часто містили мудрі поради для подолання гордині, нетерпіння і гніву.

Пімен провів все своє життя в пустелі, де продовжував допомагати і наставляти інших монахів та мирян. Він помер в глибокій старості, залишивши по собі спадщину, яка вплинула на подальший розвиток монашества в православному світі.

Прикмети 27 серпня

Народні прикмети 27 серпня / Фото: Unsplash

Журавлі швидко, але низько летять — до різкої зміни погоди.

Почути грім — зима прийде ще нескоро.

Гарно вродила горобина — до дощової осені.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонено довго стояти на порозі дому — можете притягнути біду. Також не можна піднімати будь-що з дороги, особливо на перехресті, тому що разом з річчю в ваше життя прийдуть нещастя.

Що можна робити завтра

За традицією цього дня було прийнято збирати урожай горобини. Вважалося, що саме в цей період ягода вирізняється лікувальними властивостями. Також наші предки вірили, якщо переступити цього дня через гілку горобини, то можна позбутися хвороб.

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