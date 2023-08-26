27 серпня — яке церковне свято, чому не можна пекти і про що молитися святому

Завтра, 27 серпня, в православному календарі день пам’яті пророка Михея. Пророк Михей був одним з “малих пророків” Старого Завіту, який жив у VIII столітті до н.е. і пророкував про долю Ізраїля та Юди. Він був родом з Морешета, невеликого міста в Юді, і був сучасником Ісаї, Амоса та Осії. Його книга містить як засудження гріхів народу і його лідерів, так і обіцянку спасіння і миру в дні Месії. Він також передбачив, що з Вифлеєму постане Владика Ізраїля, який буде родом від давнього царя Давида.

Михей вирізнявся серед інших пророків своїм сміливим і чесним засудженням гріхів народу і його лідерів, а також своїм прагненням “спростити” юдаїзм до його етичної сутності.

За новим календарем, на який українські церкви перейдуть від 1 вересня 2023 року, день пам'яті пророка Михея ми будемо святкувати 14 серпня.

Прикмети 27 серпня

Народні прикмети 27 серпня / Фото: Pexels

День погожий та безвітряний — чекайте на суху осінь.

Яскраво-червоний схід сонця — скоро прийде вітряна погода і дощі.

Йде сильна гроза — вересень буде дощовим та негожим.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я забороняли цього дня працювати з тістом, пекти випічку. Вважалося, що інакше людина може сильно захворіти. Церква ж забороняє лихословити, сваритися, підвищувати голос. Не можна 27 серпня і лінуватися. Якщо хтось попросить у вас допомоги, краще не відмовляти. А ось давати в борг заборонено — можна накликати проблеми з фінансами.

Що можна робити завтра

Святому пророку Михею здавна молилися, якщо хотіли отримати власне житло. Адже він вважається покровителем дому та мулярів (особливо тих, хто займається будівництвом храмів). Літня робота вже закінчувалася, тому селяни допомагали по дому літнім людям. Також 27 серпня закінчується Успенський піст, тому можна їсти гарячу їжу і навіть випити трішки червоного вина. В давнину наші предки починали свататися — з приходом осені починалася весільна пора. А щоб не засиджувалися в дівках, дівчатам радили одягати хоча б одну нову річ.

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