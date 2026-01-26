Церковне свято 27 січня / © unsplash.com

Завтра, 27 січня, в православному календарі перенесення мощей святого Івана Золотоустого. Свято перенесення мощей святого Івана Золотоустого є однією з важливих пам’ятних дат у церковному календарі, присвячених ушануванню великого отця Церкви, вселенського вчителя та блискучого проповідника християнської віри. Ця подія нагадує не лише про історичний факт повернення чесних мощей святителя до столиці Візантійської імперії, а й про глибоке духовне примирення, торжество істини та відновлення церковної справедливості.

Святий Іван Золотоустий народився близько 347 року в Антіохії. Він здобув блискучу світську освіту, проте свідомо обрав шлях служіння Богові. Відомий своєю аскетичністю, глибоким знанням Святого Письма та винятковим ораторським даром, Іван отримав прізвисько Золотоустий — за надзвичайну силу, красу й переконливість проповідей.

395 року його було поставлено архієпископом Константинопольським. У цій ролі святитель безстрашно викривав моральні вади суспільства, зловживання духовенства та розкіш імператорського двору. Саме його принциповість і вірність євангельській правді стали причиною переслідувань, наклепів і неодноразових заслань.

Після кількох судів і заслань святий Іван був остаточно висланий до віддалених місцевостей Малої Азії. Під час тяжкого переходу до місця чергового заслання він помер 407 року в місті Комани Понтійські, промовивши перед смертю слова: «Слава Богові за все». Поховали святителя на чужині, далеко від Константинополя, де він ніс архіпастирське служіння.

Через понад тридцять років після смерті святого Івана Золотоустого в церковному та суспільному житті імперії відбулися значні зміни. Син імператора Аркадія, імператор Феодосій ІІ, усвідомив несправедливість, заподіяну святителю, та виявив бажання примирити Церкву й імператорську владу з пам’яттю святого.

438 року за наказом імператора чесні мощі Івана Золотоустого були урочисто перенесені з Коман до Константинополя. За церковним переданням, лише після щирого покаяння та прохання про прощення мощі дозволили перенести себе без перешкод, що було сприйнято як знак прощення святителем своїх кривдників.

Прикмети 27 січня

Народні прикмети 27 січня / © Pixabay

Тепла погода — до відлиги та мокрого снігу, потепління буде довгим.

Пташки голосно співають — на відлигу.

Хуртовина цього дня — зима буде суворою й затяжною.

Що завтра не можна робити

За давніми прикметами, 27 січня слід поводитися особливо уважно й стримано. У народі радили уникати роботи з ножами, голками та іншими гострими предметами. Вважалося, що будь-яка рана або поріз у день Івана Золотоустого є недобрим знаком і може накликати неприємності, хвороби або життєві випробування.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня віряни з особливою надією звертаються до святого Івана Золотоустого як до небесного заступника й молитвенника перед Господом. У молитвах просять просвітлення розуму, допомоги в навчанні, опануванні науки й слова, а також сили подолати душевний смуток, зневіру та внутрішню спустошеність. Святителя здавна вважають покровителем родинного миру, злагоди та взаєморозуміння між подружжям.