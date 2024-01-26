27 січня — яке церковне свято, чому не можна дарувати і отримувати подарунки

Завтра, 27 січня, в православному календарі день пам’яті святої Аполлонії. Свята Аполлонія Александрійська була ранньохристиянською мученицею, яка постраждала під час гоніння імператора Деція 249 року. За те, що вона вірила в Христа, її піддали жорстоким тортурам: зламали їй щелепу, повибивали всі зуби і погрожували спалити її живцем. Аполлонія відмовилася відректися від християнства і сама кинулася в багаття, де згоріла.

Церковне свято 27 січня — день пам'яті Іоана Златоуста

Іоан Златоуст був одним з найвидатніших богословів і проповідників Християнської церкви. Він народився в Антіохії близько 347 року в сім’ї воєначальника. Після смерті свого батька, він отримав гарну освіту і працював адвокатом. У 25 років він хрестився і прийняв чернецтво. 386 року він був хіротонізований у пресвітера і став відомим за своїми блискучими проповідями, за які його назвали Златоустим, що означає “золотий рот”. 397 року був призначений архієпископом Константинополя, де він проводив реформи в церкві і засуджував розкоші і беззаконня імператорського двору. Це викликало незадоволення імператриці Євдоксії і деяких священників, які звинуватили його в різних злочинах і спричинили його вигнання. Він помер 407 року в Команах Понтійських від страждань і виснаження. Його тіло було перенесене до Константинополя 438 року і поховане в церкві Святих Апостолів. Його твори містять численні тлумачення Біблії, проповіді, листи, трактати і молитви. Він вважається одним з трьох Вселенських святителів і Учителів Церкви.

Прикмети 27 січня

Народні прикмети 27 січня / Фото: Pexels

Дме північний вітер — чекайте на сонячну погоду.

Собака лежить на снігу — прийде хуртовина.

Зірки наче в серпанку — буде відлига.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня не можна дарувати і отримувати подарунки. Це призводить до бід і хвороб. А ще заборонялося здійснювати покупки і підбирати будь-що на вулиці.

Що можна робити завтра

З особливою увагою цього дня доглядали за домашнім вогнищем. Згідно з повір'ями, якщо затопити цього дня піч спеціальним методом, щоб всі дрова загорілися разом, то на сім'ю чекають добробут, мир і щастя.

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