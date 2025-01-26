27 січня — яке церковне свято, що робити, якщо отримали подарунок від малознайомої людини

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 січня, в православному календарі день перенесення мощей святого Івана Златоустого. Іван Златоустий, який помер 407 року, був архієпископом Константинополя і славився своєю проповідницькою діяльністю та мудрістю. Його часто називають "Златоустим" за його видатну риторику. Він був автором численних творів, зокрема проповідей і тлумачень Святого Письма, які залишаються важливими і понині.

Перенесення його мощей відбулося 438 року, коли імператор Феодосій II наказав перевезти останки святого з місця його поховання в Команах до Константинополя. Це сталося через тридцять років після його смерті, і, як згадують джерела, мощі святого були знайдені в незмінному стані, що підтверджувало святість Івана Златоустого.

Цей акт був важливим як в релігійному, так і в політичному контексті, оскільки Іван Златоустий був важливою фігурою в історії Церкви, а його визнання святою особою стало символом християнської єдності та духовної сили. Перенесення мощей святого Івана Златоустого стало святкуванням в церквах Візантії, і з того часу кожного року, 27 січня, святкується його пам’ять. У багатьох православних країнах цей день відзначають як свято перенесення мощей святого Івана Златоустого, надаючи особливу увагу його духовному спадку.

Прикмети 27 січня

Народні прикмети 27 січня / Фото: Unsplash

Сонячний, але морозний день до ранньою, проте холодної весни.

Навколо місяця вночі туман — чекайте на те, що погода зіпсується.

На голках ялин іній — буде великий урожай зернових.

Що завтра не можна робити

Категорично забороняється цього дня кричати на домашніх тварин, інакше на вас в житті чекають важкі випробування. Не можна приймати від незнайомців подарунки, але якщо цього не можна уникнути, слід дати символічну плату.

Що можна робити завтра

Святому Івану Златоусту здавна моляться про позбавлення від зубного болю та про краще навчання.

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