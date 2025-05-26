Церковне свято 27 травня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 27 травня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Терапонта, єпископа. У III столітті, коли язичницька Римська імперія нещадно придушувала кожен прояв християнства, на території Малої Азії, в древньому місті Сарди, палав світильник істинної віри — святитель Терапонт. Як єпископ цієї області, він не лише ревно опікувався своєю паствою, а й безстрашно викривав темряву ідолопоклонства, навертаючи людей до світла Христового Євангелія.

Служіння святого Терапонта вирізнялося великою духовною силою, що привертала багатьох язичників до Христа. Проте саме це стало причиною його арешту: римська влада побачила в ньому загрозу своїм божкам і державному порядку.

Коли святителя схопили, на нього обрушили лавину катувань. Його тіло шматували залізом, морили голодом, тримали в сирих темницях, прагнучи зламати дух. Але Терапонт залишався непохитним. Він не зрадив ані віри, ані свого покликання пастиря. Навпаки, навіть під тортурами він благословляв своїх мучителів і молився за спасіння світу.

Реклама

Зрештою, за невідступність у вірі святому винесли смертний вирок — усікновення мечем. Його стратили, але сама смерть не змогла затьмарити світла, яке випромінювала його душа. За церковним переданням, після страти місце проливання його крові заквітчалося пахощами, а тіло залишилося нетлінним — знаком особливої благодаті.

З часом чесні мощі святого перенесли до Константинополя. Тут вони прославилися численними чудесами, особливо серед тих, хто страждав від хвороб. Люди приходили до святителя Терапонта як до цілителя, заступника і вірного заступника перед Богом. Частки його мощей згодом потрапили й до інших міст — зокрема, на Кіпр та Святу Гору Афон.

У церковному мистецтві святого Терапонта зображують як єпископа у святительських ризах, з хрестом або сувоєм у руках — символами проповіді й мучеництва.

Прикмети 27 травня

Народні прикмети 27 травня / © Pixabay

Жаби голосно кумкають — буде дощ.

Вітер з північного заходу — погода зіпсується, чекай затяжної негоди.

Ранок туманний — день буде теплим і погожим.

Що завтра не можна робити

Церква рішуче засуджує лихослів’я, образи, жадібність та заздрість — усе те, що руйнує людські душі й сімейний спокій. Особливо пильну увагу слід звертати на слова, якими ми обмінюємося, бо свята Феодора суворо засуджує плітки і безпідставні чутки.

Реклама

З народних вірувань відомо: пусті балачки й розпусні плітки здатні породити сварки й розбрат у домівках. Тож казали мудрі люди: “На Федору — не винось з хати сору”, адже цього дня вкрай небажано виносити з дому конфлікти або розпалювати сварки. Так само існувала заборона на прибирання — особливо на підмітання підлоги, бо це вважалося закликом до непорозумінь, сімейних негараздів і ворожнечі.

Що можна робити завтра

До святого Терапонта звертаються з молитвами про глибоке духовне і тілесне зцілення — він вважається помічником у відновленні душевного спокою та фізичного здоров’я. У святої Феодори ж просять мудрості й підтримки у сімейних справах, аби налагодити взаєморозуміння та гармонію в домі.

Цього дня надзвичайно важливо говорити лише по суті — такі слова принесуть справжню користь і захистять від пліток та непотрібних пересудів. Особливо благочестивим знаком вважається примирення тих, хто перебуває у сварці — це дарує мир і лад у родині.