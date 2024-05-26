27 травня — яке церковне свято, що не варто робити, щоб в родині не було сварок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 травня, в православному календарі день пам’яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Ферапонт жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті. Він був місцевим єпископом і проповідував християнську віру. Ферапонт хрестив багатьох язичників-еллінів, розповідаючи їм про Ісуса Христа.

Коли правитель Юліан дізнався про діяльність Ферапонта, він наказав кинути єпископа до темниці. Там його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. За переказами, на місці смерті Ферапонта виросли великі дерева, які вміли зцілювати людей.

Прикмети 27 травня

Народні прикмети 27 травня / Фото: Unsplash

Вранці рясна роса до ясного дня.

Яка погода цього дня, такою буде осінь.

Туман вказує, що буде багато грибів.

Що завтра не можна робити

Не можна вести цього дня пусті розмови, наші предки вірили, що вони стануть причиною сварок у родині. Також заборонялося прибирати в будинку, особливо мити підлогу — це могло відлякати будинкового, який захищає оселю від бід.

Що можна робити завтра

Якщо побачили, що двоє людей сваряться, на них потрібно бризнути водою. Тоді вони точно помиряться. Також існувало повір'я, що після дитини варто обов'язково допити напій, не залишати його на столі.

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