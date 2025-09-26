Церковне свято 27 вересня / © Unsplash

Завтра, 27 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Калістрата і дружини його. Калістрат жив у III–IV столітті, ймовірно в Римській імперії. Деталі його раннього життя майже невідомі, але з джерел випливає, що він був християнином із юності. Калістрат був одружений із Іппіаною, яка також була ревною християнкою. Їхнє подружнє життя відзначалося взаємною любов’ю, підтримкою та спільним прагненням служити Богу.

Калістрат і Іппіана постраждали за віру під час гонінь на християн у Римській імперії. Їх затримали за відмову відректися від Христа та принести жертву язичницьким богам.За переказами, їх піддали різним тортурам, але вони залишалися непохитними. Калістрата засудили до страти мечем. Його мученицька кончина стала прикладом незламної віри.

Церковне свято 27 вересня — день пам’яті святого преподобного Ніла

Святий Ніл жив у IV–V столітті в Єгипті. Відомостей про його дитинство дуже мало, але з джерел випливає, що з ранньої молодості він прагнув святого життя, віддаляючись від мирської суєти. Ймовірно, він належав до родини християн або прийняв християнську віру ще в юності.

Ніл обрав шлях анахорета — життя в пустелі у повній самотності та суворій аскезі. Він проводив дні в постах, молитвах і духовних роздумах, відмовляючись від усього мирського. Його духовний подвиг відзначався мудрістю, чистотою серця та глибоким спокоєм, що приваблювало до нього учнів і тих, хто шукав духовної поради.

Святий Ніл славився глибокою молитвою та умінням вести людей до духовного життя. За переказами, він мав дар пророчества і міг передбачати події, а також допомагав людям духовно і тілесно. Його життя було прикладом посту, молитви, смирення та відданості Богу. Навколо святого Ніла формувалася невелика чернеча громада, де він навчав монастирського життя, молитовної дисципліни та духовного смирення. Його поради і наставлення впливали на багатьох подвижників пустелі, які після нього продовжили традицію аскетичного життя.

Святий Ніл помер у глибокій старості, відзначаючись миром і святістю. Його мощі та спогади про подвиги шанувалися серед чернецтва і віруючих, які зверталися до нього за молитвами.

Прикмети 27 вересня

Народні прикмети 27 вересня / © unsplash.com

Якщо ранок ясний, а туман стоїть низький, очікується тепла і сонячна осінь.

Вітер північний 27 вересня віщує морозні дні найближчими тижнями.

Сильний дощ у цей день — ознака майбутньої затяжної осені.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, сьогодні небажано позичати або брати гроші, а також вирушати до лісу, бо є велика ймовірність загубитися. Також вважається забороненим виконувати будь-яку роботу, що не стосується бджільництва — усе інше може обернутися невдачею.

Що можна робити завтра

До святого Каллістрата звертаються з молитвами про зміцнення віри та дарування сил — як тілесних, так і духовних. За народними звичаями цього дня печуть медові пряники: вважається, що з’їдений хоча б один приносить у дім достаток і добробут.