Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

27 вересня — яке церковне свято, чому не можна довго спати і користуватися речами "другої половинки"

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
2426
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
27 вересня — яке церковне свято, чому не можна довго спати і користуватися речами "другої половинки"

Церковне свято 27 вересня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 вересня, в православному календарі день пам’яті мученика Калістрата. Мученик Калістрат був християнином, який жив у часи переслідувань християн у III столітті. Він народився в Карфагені, а його дід був свідком страждань і воскресіння Ісуса Христа. Калістрат служив у римській армії і не ховав своєї віри. Одного разу його зрадив товариш по службі, який побачив, як він молився Богові.

Калістрата заарештували і піддали жорстоким катуванням, але він не відрікся від Христа. Його кинули у темницю, де він продовжував молитися і проповідувати Євангеліє іншим ув’язненим. Таким чином, він навернув до Христа 49 солдат, які стали його духовною дружиною. Усіх їх вивели на берег моря і наказали шанувати ідолів, але вони відмовилися. Тоді їм зв’язали руки і ноги і кинули у море з каменями на шиї. Так вони померли, отримавши вінець мучеництва.

Прикмети 27  вересня

Народні прикмети 27 вересня / © Pexels
Народні прикмети 27 вересня / Фото: Pexels
  • Якщо пішла гроза — отже, зима буде теплою.
  • Дощ із снігом цього дня обіцяє теплий січень.
  • Тепла і суха погода — чекайте на довгу осінь.

Що завтра не можна робити

Цього дня серед наших предків існувало повір'я, що не можна довго спати і лежати в ліжку, щоб не "проспати" весь талан і щастя. Також не рекомендується користуватися будь-якими речами своєї "другої половинки", тому що інакше сварки не уникнути. Жодних конфліктів і образ — можна накликати на себе неприємності.

Що можна робити завтра

Раніше цей день називали "Бджолиними дев'ятинами", тому що починали готувати вулики до зими. Сьогодні ж можна приготувати страву, пов'язану з медом, і пригостити нею своїх рідних. Також вірили, що цього дня можна починати подорожі, він сприятливий для мандрівників.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Дата публікації
Перегляди
2426
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація