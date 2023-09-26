27 вересня — яке церковне свято, чому не можна довго спати і користуватися речами "другої половинки"

Завтра, 27 вересня, в православному календарі день пам’яті мученика Калістрата. Мученик Калістрат був християнином, який жив у часи переслідувань християн у III столітті. Він народився в Карфагені, а його дід був свідком страждань і воскресіння Ісуса Христа. Калістрат служив у римській армії і не ховав своєї віри. Одного разу його зрадив товариш по службі, який побачив, як він молився Богові.

Калістрата заарештували і піддали жорстоким катуванням, але він не відрікся від Христа. Його кинули у темницю, де він продовжував молитися і проповідувати Євангеліє іншим ув’язненим. Таким чином, він навернув до Христа 49 солдат, які стали його духовною дружиною. Усіх їх вивели на берег моря і наказали шанувати ідолів, але вони відмовилися. Тоді їм зв’язали руки і ноги і кинули у море з каменями на шиї. Так вони померли, отримавши вінець мучеництва.

Прикмети 27 вересня

Народні прикмети 27 вересня / Фото: Pexels

Якщо пішла гроза — отже, зима буде теплою.

Дощ із снігом цього дня обіцяє теплий січень.

Тепла і суха погода — чекайте на довгу осінь.

Що завтра не можна робити

Цього дня серед наших предків існувало повір'я, що не можна довго спати і лежати в ліжку, щоб не "проспати" весь талан і щастя. Також не рекомендується користуватися будь-якими речами своєї "другої половинки", тому що інакше сварки не уникнути. Жодних конфліктів і образ — можна накликати на себе неприємності.

Що можна робити завтра

Раніше цей день називали "Бджолиними дев'ятинами", тому що починали готувати вулики до зими. Сьогодні ж можна приготувати страву, пов'язану з медом, і пригостити нею своїх рідних. Також вірили, що цього дня можна починати подорожі, він сприятливий для мандрівників.

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