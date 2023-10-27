27 жовтня — яке церковне свято, чому не можна переїдати та давати обіцянки, які не зможете виконати

Сьогодні, 27 жовтня, в православному календарі день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Нестор Літописець був київським літописцем та письменником-агіографом, який жив у XI-XII століттях. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря і автором "Житій святих князів Бориса і Гліба й Феодосія Печерського". Він також вважається упорядником або автором "Повісті минулих літ", найстарішого літопису України, який описує історію Руської землі від найдавніших часів до 1110 року.

Нестор Літописець народився близько 1056 року в Києві. Від 1073 року він став ченцем Києво-Печерського монастиря, де навчався книжного мистецтва, грецької мов та богослов’ю. Він був зацікавлений у збереженні та поширенні історичної пам’яті про свою рідну землю і її зв’язок з іншими народами. Він подорожував до Володимира, Зимненського і Святогірського монастирів, де шукав першоджерела для свого літопису.

Нестор Літописець помер близько 1114 року і був похований у Києво-Печерській лаврі. У церковному календарі день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця припадає на 27 жовтня. Цього дня в Україні, починаючи від 1997 року, святкують День української писемності та мови.

Церковне свято 27 жовтня — день пам'яті мучениці Капітоліни

Мучениця Капітоліна була християнкою, яка жила в Каппадокії в III столітті. Вона була дочкою знатного римського сенатора і другом відомого оратора Цицерона. За свою віру в Ісуса Христа вона була заарештована і піддана жорстоким катуванням. Вона не зрадила свого Господа і не погодилася принести жертву ідолам. За це вона була страчена мечем разом зі своєю подругою Єротіїдою.

Прикмети 27 жовтня

Народні прикмети 27 жовтня / Фото: Pexels

Якщо протягом дня дує сильний вітер в одну сторону — найближчими днями підуть опади.

Вранці на деревах видно іній — вдень чекайте на мороз.

Якщо вранці туман — чекайте на відлигу.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня категорично заборонено переїдати, краще обмежити себе в їжі, зібратися з думками та молитися. Інакше на вас чекають біди та навіть серйозні хвороби. Не можна давати обіцянки, які ви не зможете виконати. Якщо про них забути чи просто не виконати, то найближчого часу на вас будуть чекати неприємності.

Що можна робити сьогодні

Якщо ви хочете отримати бажане, цього дня потрібно попросити про нього у святих в повній тиші. Подумки помоліться, а потім подумайте про те, чого найбільше бажаєте.

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