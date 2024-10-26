27 жовтня — яке церковне свято, що не можна робити, якщо не хочете залишитися без грошей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Нестора. Нестор, ймовірно, походив з Київської землі. Був ченцем Києво-Печерської лаври, де отримав освіту і став активним учасником церковного життя. Найвідоміша праця Нестора — "Повість минулих літ", яка є одним із найважливіших джерел з історії Русі. Ця літописна книга охоплює період з найдавніших часів до початку XII століття. Нестор систематизував і доповнив ранні літописи, намагаючись зберегти історичну пам'ять про події та особистостей того часу.

За деякими переказами, Нестор став мучеником під час переслідувань християн. Він був вбитий за свої переконання та намагання захистити християнську віру. Це стосується не лише його особистої долі, а й його внеску у збереження християнських цінностей у суспільстві.

Церковне свято 27 жовтня — день пам'яті святих мучеників Капітоліни та Єротиїди

Капітоліна була римлянкою, яка жила в часи правління імператора Діоклетіана (III століття). Відомо, що вона була християнкою з глибокою вірою і зобов'язанням підтримувати інших вірних у часи гонінь. Єротиїда, ймовірно, була подругою або родичкою Капітоліни. Як і Капітоліна, вона була християнкою, відданою своїй вірі.

Обидві святий мучениці зазнали переслідувань через свою віру. Вони були затримані і врешті-решт страчені. Їхній подвиг став символом відваги та стійкості в обличчі мученицьких випробувань.

Прикмети 27 жовтня

Народні прикмети 27 жовтня / Фото: Unsplash

Гуси вийшли на лід — погода буде стійкою.

Вітер змінив свою силу до опадів.

Дощить до м'якої і теплої зими.

Що завтра не можна робити

В жодному разі цього дня не можна давати обіцянки, тому що якщо їх порушити, то на вас буде чекати страшне горе. Не можна влаштовувати сварки — це до хвороби. Краще не давати гроші в борг — будуть фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для генерального прибирання в будинку, ви наведете не лише лад, але й створите атмосферу затишку і любові.

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