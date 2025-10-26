Церковне свято 27 жовтня / © unsplash.com

Завтра, 27 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Нестора. Нестор Літописець жив приблизно у другій половині XI століття. Точні дати народження й смерті невідомі, але загальноприйнято, що він помер близько 1114 року.

Найімовірніше, Нестор був ченцем Києво-Печерського монастиря. Цей монастир був одним із духовних центрів Київської Русі, відомим своєю книжною і літописною діяльністю.

Нестор належав до чернечої обителі і відомий своєю аскетичною життєвою практикою. Йому приписують авторство чи редагування “Повісті временних літ” — найважливішого літописного джерела Київської Русі. Літопис охоплює події від легендарного заснування Русі до початку XII століття. Нестор був чудовим знавцем письма, історії та церковних текстів. Його праці значно вплинули на розвиток давньоруської літератури та християнської традиції письма.

Церковне свято 27 жовтня — день пам’яті святих мучеників Капітоліни і Єротиїди

Капітоліна була знатною жінкою з Кесарії Каппадокійської. Вона походила з багатого роду, деякі джерела вказують на її духовне споріднення з архієпископом Фірміліаном Каппадокійським. Прийнявши християнську віру, вона роздала своє майно бідним і звільнила рабів, присвятивши своє життя молитві та служінню. За відмову принести жертву ідолам Капітоліну заарештували. Вона сміливо визнавала свою віру перед правителем Зеликинтом, який діяв за наказом імператора Діоклетіана. Пізніше її стратили мечем.

Єротиїда була служницею Капітоліни, яку вона вважала своєю духовною сестрою. Під час допиту Капітоліни Єротиїда, захищаючи свою господиню, кинула в правителя каменем. За цей вчинок її жорстоко побили палками, але, за Божою милістю, вона залишилася неушкодженою. Згодом її також стратили мечем.

Прикмети 27 жовтня

Вранці сильна роса — сніг випаде пізніше.

Сильний вітер 27 жовтня — наступного року весна прийде рано.

Сухий день — чекайте на теплу зиму.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами не варто відмовляти в допомозі або давати гроші в борг. Найсуворіша заборона цього дня — не можна порушувати обіцянок, даних саме 27 жовтня, інакше наслідки можуть бути дуже серйозними.

Що можна робити завтра

Святого Нестора Літописця особливо шанують журналісти, письменники та історики, для яких він є духовним покровителем. У цей православний день до нього звертаються з молитвами про успіх у навчанні, творчій праці та наукових дослідженнях, про натхнення та підтримку в пошуку істини.