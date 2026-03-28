Церковне свято 28 березня

Сьогодні, 28 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іларіона Нового. Преподобний Іларіон Новий (Х–ХІ століття) відомий як видатний богослов, духовний наставник і чудотворець. Народившись у Києві, він рано відчув покликання до монашого життя та постригся в один із монастирів столиці. Його духовний шлях характеризувався суворою аскезою, молитвою та глибоким пізнанням Священного Писання.

Іларіон Новий прославився як проповідник істинної віри та наставник багатьох ченців, при цьому його поради та духовні настанови мали глибокий вплив на розвиток чернечого життя в Київській Русі. За свідченнями літописців, він мав дар чудотворення, зцілював хворих і наводив мир у спірних справах.

Церковне свято 28 березня — день пам’яті святого преподобного Стефана

Преподобний Стефан, єпископ Волинський, жив у XIII столітті і відзначався не лише як церковний ієрарх, а й як ревний подвижник. Його служіння було спрямоване на утвердження православної віри на Волині, духовне виховання народу та захист моральних цінностей у непрості часи.

Стефан відомий своєю великою благочестивістю, терпінням у стражданнях і жертовністю. За переказами, він активно підтримував монастирі, сприяв розвитку книжності та збереженню духовної спадщини святих отців.

Прикмети 28 березня

Народні прикмети 28 березня

Вітер з півдня — очікується спекотне літо, з півночі — холодне.

Яка погода 28 березня, така може бути і на Великдень.

Горобці гучно цвірінькають — віщує теплу погоду.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами 28 березня не радять пускати в думки погані образи чи злі наміри — усі помисли мають залишатися чистими, інакше можна притягнути неприємності чи невдачі. Також існує повір’я, що цього дня не слід вивертати кишені — це може стати причиною фінансових труднощів або злиднів.

Що можна робити сьогодні

У православ’ї цього дня люди звертаються до преподобного Іларіона як до захисника і заступника перед Богом. Йому моляться про зцілення від тяжких недуг, просять допомоги при проблемах із зором і вірують, що святий оберігає від усього злого та приносить духовний захист.