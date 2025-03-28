Церковне свято 28 березня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 28 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іларіона Нового. Він був видатним ченцем і подвижником, який жив у VIII столітті в Візантійській імперії. Народившись в родині аристократів, він відмовився від мирських благ і присвятив своє життя Богу, обравши шлях монаха.

Іларіон став відомий завдяки своїй суворій аскезі, духовному подвигу і глибокій молитві. Він провів більшу частину свого життя в пустелі, де відлюдно молився, постив і працював. Його життя було сповнене чудес і знамень, а молитви святого мали силу зцілювати людей, які зверталися до нього за допомогою.

Іларіон також активно виступав проти єресей, зокрема іконоборства, яке набуло поширення в той час. Він залишався вірним традиції шанування святих ікон і підкреслював їх важливість у церковному житті.

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Церковне свято 28 березня — день пам’яті святого преподобного Стефана

Стефан народився в заможній родині, однак, зрозумівши, що мирські блага не дають справжнього щастя, він вирішив залишити все і вступити в монастир. Відмовившись від багатства і соціальних привілеїв, він посвятив себе служінню Богу.

Прийнявши чернецтво, Стефан спершу жив у монастирі, але згодом вирушив у пустелю, де все своє життя присвятив глибоким молитвам, постам і духовному зростанню. Він не лише страждав у фізичному плані, а й боровся з усіма спокусами, що постали на його шляху. Його аскетичний шлях приніс плоди у вигляді чудес, яких він чинив, зцілюючи хворих і допомагаючи стражденним.

Із часом Стефан став відомий своєю боротьбою з єресями, зокрема з іконоборством, яке було поширене в той час. Він відстоював важливість шанування святих ікон і церковних традицій, підкреслюючи, що це є важливим елементом віри.

Про останні роки життя святого збереглося кілька версій. За одними джерелами, він продовжував жити в відлюдненні, все більше поглиблюючи свою духовну практику. Інші ж свідчать, що він активно підтримував інших ченців і мирян у їхньому духовному житті.

Преподобний Стефан помер в мирі, і його святість була визнана ще за життя або відразу після смерті. Його канонізація стала важливим моментом для церкви, а його приклад став натхненням для багатьох християн.

Прикмети 28 березня

Народні прикмети 28 березня / © Unsplash

Вітряно, то це може означати дощову весну.

Якщо в цей день сильно птахи співають, то це передбачає теплу і багату на врожай осінь.

Ясно і сонячно, то літо буде спекотним.

Що сьогодні не можна робити

Забороняється гуляти, пити, розважатися. Важливо спрямувати свої думки на молитву і вшанування святого Стефана, щоб отримати від нього благословення. Також вірянам рекомендується уникати зайвої роботи, особливо такої, що відволікає від духовних занять.

Що можна робити сьогодні

Це ідеальний день для поглибленої молитви, звернення до Бога з проханням про допомогу та благословення. Також варто помолитися за святого преподобного Стефана, вшановуючи його подвиг і духовне вчення. Цей день також підходить для саморефлексії — задуматися про свої вчинки, просити прощення у Бога і вірити в його милосердя. Це час для духовного очищення та оновлення.