28 березня — яке церковне свято, в жодному разі не робіть одну річ, якщо не хочете все втратити

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іларіона Нового. Преподобний Іларіон Новий був відомим християнським святим, який жив у VIII столітті. Він народився в Кападокії і змалку був навчений Святому Письму. У двадцятирічному віці Іларіон покинув свою родину та майно, щоб стати монахом у монастирі біля Візантії. Пізніше він став учнем святого Григорія Декаполита.

Іларіон намагався наслідувати преподобного Іларіона Великого, через що й отримав прізвисько “Новий”. Він був відомий своїми подвигами у пості, молитвах та інших чернечих практиках. Згодом Іларіон став ігуменом монастиря Пелекита, де він здійснював чудеса, зцілював хворих і виганяв злих духів.

У час правління імператора Лева V Вірменина, Іларіона переслідували через вшанування святих образів. Його ув'язнили і піддали мукам за відмову прийняти іконоборну єресь. Після смерті Лева новий імператор Михайло II звільнив Іларіона і він оселився у відокремленій келії.

Прикмети 28 березня

Народні прикмети 28 березня / Фото: Pexels

Ластівки почали вити гнізда біля будинків — до прохолодного літа.

Кішка спить, ховаючи ніс, — чекайте на морози.

Вдень дощить — до багатого урожаю.

Що завтра не можна робити

Дівчатам не дозволяється піднімати з землі монети, адже можна залишитися самотньою назавжди. Заборонено пити алкогольні напої, інакше все життя людину переслідуватиме біда. Не можна грюкати дверима, до будинку прийдуть нещастя і хвороби. Забудьте про великі фінансові витрати — інакше втратите все, що маєте.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для прибирання. Наші предки вірили, очищаючи оселю від бруду, ви також очистите її від негативної енергії. Не забудьте сходити до лазні, щоб відмитися від всіх негараздів.

Читайте також: