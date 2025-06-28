Церковне свято 28 червня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 28 червня, в православному календарі день перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Святий Кир був лікарем, який жив у місті Олександрія (Єгипет). Він прийняв християнство і безкоштовно лікував людей, одночасно навертаючи їх до Христа. Іван був воїном, який згодом приєднався до Кира, ставши його сподвижником у вірі.

Приблизно 311 року вони постраждали за християнську віру. Тоді імператором був Діоклетіан, який хотів поширити язичництво. Спочатку їхні мощі перебували у місті Канопі (неподалік Олександрії), проте за вказівкою святителя Кирила Олександрійського їх перенесли до міста Манупу, до храму, який був збудований на їхню честь.

Прикмети 28 червня

Народні прикмети 28 червня / © unsplash.com

Ясний день — до сухого липня.

Дощ 28 червня — до дощового жнивного сезону.

Якщо вранці туман — чекай спекотного дня.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними віруваннями, цього дня категорично не радять ні позичати гроші, ні самому брати у борг — це може принести фінансові труднощі. Також не слід вступати в суперечки чи сваритися — образа залишиться надовго і її важко буде залагодити. Відмовляти комусь у допомозі вважається поганою прикметою, бо згодом сам можеш залишитися без підтримки. Не варто й одружуватися 28 червня — кажуть, що такий шлюб буде нестійким і швидко розпадеться.

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Що можна робити сьогодні

У народі здавна вважалося, що 28 червня — найкращий час для збирання кропиви: саме цього дня вона має найбільшу цілющу силу. У давнину її активно використовували на кухні — додавали до борщів, салатів, начинки для пиріжків. Відвари, приготовані з кропиви, зібраної цього дня, вважали особливо корисними — їх застосовували як природні ліки від різних недуг.