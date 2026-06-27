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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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28 червня — яке церковне свято, який обряд обов’язково проводять цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковне свято 28 червня

Церковне свято 28 червня / © pexels.com

Завтра, 28 червня, в православному календарі день перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Святі безсрібники Кир і Іван — це одні з найшанованіших святих у християнстві, які жили в добу пізньої Римської імперії. Вони були відомі як лікарі, що лікували не заради винагороди, а з любові до ближнього, за що й отримали титул «безсрібники». Їхнє служіння поєднувало медичну практику з глибокою вірою, молитвою та духовною підтримкою хворих.

Після мученицької смерті святих Кира та Івана їхні мощі стали об’єктом особливого вшанування серед християн. У ранній Церкві перенесення мощей святих розглядалося як сакральна подія, що засвідчувала перемогу віри над смертю та нагадувала про безперервність духовної присутності святих у житті вірян.

Перенесення мощей святих безсрібників було пов’язане з поширенням їхнього культу у різних регіонах християнського світу. Такі події зазвичай супроводжувалися урочистими богослужіннями, молитвами, а також будівництвом храмів або каплиць на нових місцях перебування святинь.

До сьогодні святі Кир і Іван вшановуються як покровителі хворих та лікарів. До їхніх мощей звертаються з молитвами про зцілення, духовну підтримку та зміцнення віри. Їхній образ нагадує про те, що справжня допомога людині не завжди вимірюється матеріальною винагородою, а часто є проявом любові та служіння.

Прикмети 28 червня

Народні прикмети 28 червня / © pexels.com

Народні прикмети 28 червня / © pexels.com

  • Ясна погода — літо буде теплим, але сухим.

  • Північний вітер — чекайте на похолодання.

  • Птахи рано голосно співають — до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Церква цього дня закликає до внутрішньої чистоти та миру в серці: уникати сварок, злості, пліток, наклепів, заздрості й жадібності, а також не піддаватися зневірі. Адже все це, за християнським вченням, руйнує душу людини і віддаляє її від духовної гармонії.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день відомий як Кропив’яне заговіння — колись він мав особливу повагу і вважався значущою віхою літнього календаря. Існувало повір’я, що кропиву слід рвати без рукавичок, голими руками: через це очищувалося тіло, а зокрема згодом мали зникати болі в суглобах. Такий обряд сприймали як своєрідне поєднання з природою та її лікувальною енергією.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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