ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
2 хв

28 грудня — яке церковне свято, з чим звертатися до святих у молитві

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 28 грудня

Церковне свято 28 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 28 грудня, в православному календарі день пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії. Подія пов’язана з Великим гонінням на християн за імператорів Діоклетіана та Максиміана Геркула наприкінці III — на початку IV століття. У день Різдва Христового християни Нікодимії зібралися в храмі для спільної молитви. За наказом імператора або місцевої влади церкву оточили воїни. Вірянам сказали вийти й принести жертву язичницьким богам, але вони відмовилися.

Тоді будівлю підпалили, і близько двох тисяч християн — чоловіків, жінок, старців і дітей — загинули у вогні, молячись і славлячи Бога.

Прикмети 28 грудня

Народні прикмети 28 грудня / © pexels.com

Народні прикмети 28 грудня / © pexels.com

  • Крига на водоймах товста, міцна — зима довга і морозна.

  • Якщо 28 грудня морозний і ясний день, то найближчі тижні будуть холодні — з морозами та тримким снігом.

  • Ранкова іній або паморозь — наступного дня можливий мороз і ясна погода.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями краще уникати будь-якої активної роботи руками та фінансових операцій, зокрема позичання грошей. Також не рекомендується сваритися або лаятися, особливо з рідними та близькими — такі дії можуть накликати неприємності та зіпсувати атмосферу дня.

Що можна робити завтра

У цей православний день люди звертаються у молитвах до святих, просячи підтримки для своєї віри, сили витримати життєві випробування, здоров’я для рідних і близьких, а також спокою та миру у душі й у сім’ї.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie