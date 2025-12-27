Церковне свято 28 грудня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 28 грудня, в православному календарі день пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії. Подія пов’язана з Великим гонінням на християн за імператорів Діоклетіана та Максиміана Геркула наприкінці III — на початку IV століття. У день Різдва Христового християни Нікодимії зібралися в храмі для спільної молитви. За наказом імператора або місцевої влади церкву оточили воїни. Вірянам сказали вийти й принести жертву язичницьким богам, але вони відмовилися.

Тоді будівлю підпалили, і близько двох тисяч християн — чоловіків, жінок, старців і дітей — загинули у вогні, молячись і славлячи Бога.

Прикмети 28 грудня

Народні прикмети 28 грудня

Крига на водоймах товста, міцна — зима довга і морозна.

Якщо 28 грудня морозний і ясний день, то найближчі тижні будуть холодні — з морозами та тримким снігом.

Ранкова іній або паморозь — наступного дня можливий мороз і ясна погода.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями краще уникати будь-якої активної роботи руками та фінансових операцій, зокрема позичання грошей. Також не рекомендується сваритися або лаятися, особливо з рідними та близькими — такі дії можуть накликати неприємності та зіпсувати атмосферу дня.

Що можна робити завтра

У цей православний день люди звертаються у молитвах до святих, просячи підтримки для своєї віри, сили витримати життєві випробування, здоров’я для рідних і близьких, а також спокою та миру у душі й у сім’ї.