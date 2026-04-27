Завтра, 28 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Ясона і Сосіпатра і святих мучеників Дади, Максима і Кинтиліана. Ясон, за переданням, походив із міста Тарс або Солунь і був одним із перших, хто прийняв проповідь апостола Павла. Саме в його домі, як вважають дослідники церковної традиції, у Солуні знайшли прихисток апостол Павло та Сила під час своєї місіонерської подорожі. Через це Ясон зазнав переслідувань: його звинуватили перед місцевою владою як прихильника «нового вчення», але він залишився непохитним у вірі.

Сосіпатр, родом із Ахаї, також був співпрацівником апостола Павла і згадується у Посланні до Римлян як один із його родичів і співслужителів. Він супроводжував Павла в місіонерських подорожах, поширюючи християнство серед язичницьких народів.

Після активного служіння обидва апостоли продовжили проповідь у різних регіонах. За церковним переданням, вони завершили своє життя як єпископи, залишивши після себе зміцнені християнські громади.

Святі мученики Дада, Максим та Кинтиліан постраждали за віру в Христа під час жорстоких переслідувань християн у Римській імперії.

За переданням, вони жили у період, коли імператорська влада вимагала від усіх підданих поклоніння язичницьким богам. Відмова зректися християнської віри стала причиною їхнього арешту. Святі мужньо сповідували Христа перед судом, не піддавшись ні обіцянкам, ні погрозам.

Даду, Максима і Кинтиліана піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити їх відректися від віри. Однак вони залишилися непохитними, прийнявши мученицьку смерть як свідчення вірності Богові. Їхній подвиг став символом духовної стійкості та відданості християнським ідеалам.

Церковне свято 28 квітня — день пам’яті святого Кирила, єпископа Турівського

Кирило Турівський народився приблизно у 1130-х роках у місті Турів (сучасна територія Білорусі). Походив із заможної родини, однак ще змолоду обрав шлях духовного подвигу. Відмовившись від світських благ, він прийняв чернецтво, прагнучи повністю присвятити себе молитві, навчанню та служінню Богові.

Його освіта була винятково глибокою для свого часу: він добре знав Святе Письмо, твори отців Церкви, а також мав талант до риторики та символічного тлумачення текстів.

Згодом Кирило був поставлений єпископом Турівським. На цій посаді він проявив себе як пастир, що поєднував духовну глибину з високою культурою слова.

Його проповіді відзначалися особливою поетичністю, образністю та філософською глибиною. Він не просто тлумачив Святе Письмо, а прагнув відкривати його внутрішній духовний сенс, звертаючись до серця людини.

Святий Кирило Турівський залишив після себе значний корпус духовних творів:

проповіді на церковні свята;

молитви;

повчальні слова;

богословські роздуми.

Його тексти вирізняються високим рівнем символізму: він часто використовував алегорії, образи природи, світла й тіні, щоб передати духовні істини.

Саме за це його іноді називають «Златоустом Русі», порівнюючи з великим візантійським проповідником Іваном Златоустом.

Кирило Турівський став символом поєднання інтелекту та віри. Його творчість показує, що духовність Київської Русі була глибоко розвиненою і не поступалася тогочасній візантійській традиції.

Він наголошував на внутрішньому очищенні людини, силі молитви та важливості смирення. Його проповіді й сьогодні читаються як зразок богословської думки, що поєднує поезію і духовну науку.

Прикмети 28 квітня

Дощить цього дня — до врожайного літа.

Сонячний і теплий день — буде багато ягід і фруктів.

Граки активно літають — чекайте на теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня у народній традиції існує низка застережень, пов’язаних із побутом і тілесними діями. Зокрема, не радять підстригати волосся чи обрізати нігті — особливо це стосується маленьких дітей. Також утримуються від проколювання вух, аби, за повір’ями, не «відкрити шлях» хворобам і слабкості.

Що можна робити завтра

У християнській традиції віряни звертаються з молитвами до святих, вшановуючи їх як заступників перед Богом і просячи духовної підтримки та допомоги. Оскільки день також пов’язаний із поминанням, у народі прийнято відвідувати храм, молитися за померлих родичів, згадувати їх у молитві та за можливості навідувати місця їхнього спочинку. Це сприймається як вияв пам’яті, вдячності та духовного зв’язку з предками.