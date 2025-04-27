Церковне свято 28 квітня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 28 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Максима і Дади. Максим був священиком, відданим Христу, який не приховував свою віру навіть у найнебезпечніші часи. Його схопили під час переслідувань християн і вимагали від нього зректися віри. Однак він відмовився і залишився непохитним у своїй вірі. Його катували, але він вистояв у всіх випробуваннях, проявивши відданість до кінця.

Дада був молодим християнином, який стояв разом із Максимом у вірності Христу. Як і його друг, він також відмовився відректися від віри. Разом з Максимом він був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Його страждання не мали кінця, але він залишався вірним Христу, навіть коли йому загрожувала смерть.

Після важких катувань святі Максим і Дада були страчені. Максим помер від болісних тортур, а Дада був обезголовлений. Їхня смерть стала свідченням надзвичайної мужності та стійкості віри, бо вони не зламалися перед жорстоким тиском і залишилися вірними Христу навіть у найстрашніші моменти.

Реклама

Прикмети 28 квітня

Народні прикмети 28 квітня / © unsplash.com

Холодний день 28 квітня — до дощу.

Якщо на 28 квітня вітряно — до дощового травня.

Багато цвіту на деревах — до теплої осені.

Що завтра не можна робити

Церква рекомендує в цей день утримуватися від важкої праці, зокрема, робити лише необхідні справи і виконувати помірну фізичну активність. Це дозволяє вшанувати пам’ять мучеників і сприяє духовному очищенню. День пам’яті мучеників — це також час для смирення і покаяння. Уникати потрібно всяких проявів гніву, роздратування та суджень на адресу інших людей.

Що можна робити завтра

До святих мучеників Максима і Дади моляться про допомогу в труднощах, захист від нещасть і бід, а також про зміцнення вірності та стійкості у випробуваннях. Оскільки святі Максим і Дада страждали за свою віру і піддавались переслідуванням, до них моляться про захист від духовних і фізичних ворогів, захист від будь-якої небезпеки, яка загрожує вірі і життю.