28 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 липня, в православному календарі день пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Рівноапостольний князь Володимир Великий, також відомий як Володимир Святославич, був видатним правителем Київської Русі, який правив від 980 до 1015 року. Він здобув славу як реформатор і державотворець, а його правління визнане одним із найвпливовіших періодів в історії Русі.

Володимир народився приблизно 958 року в династії Рюриковичів. Походив він з Великого князівства Київського, яке тоді було розділено на декілька незалежних князівств. Після смерті свого батька Святослава, Володимир почав боротьбу за владу над рідним князівством. Після багатьох внутрішніх конфліктів і змагань, він зумів об'єднати більшу частину Русі під своєю владою.

Один із найвідоміших епізодів у житті Володимира Великого - його прийняття християнства. Його вибір релігії мав величезну історичну вагу, бо це також вплинуло на весь його народ. Володимир, будучи язичником, спочатку вивчав різні релігії, в тому числі християнство, іслам і іудаїзм. Врешті-решт, він обрав православне християнство і хрестився 988 року.

Після свого хрещення Володимир активно поширював християнство на своїх територіях і перетворився на великого захисника та поширювача віри. Він заснував численні церкви та монастирі, а також запровадив новий законодавчий порядок, який базувався на християнських принципах. Такі дії сприяли об'єднанню різних народів на теренах Русі, а також підвищили культурний і релігійний вплив держави.

Досягнення Володимира Великого не обмежувалися лише внутрішніми справами. Він активно вів зовнішню політику, зміцнюючи дипломатичні відносини з іншими країнами, переважно з Візантією та країнами Сходу. Володимир також успішно ставився до економічного розвитку країни, підтримував торгівлю і розвивав міста.

Після смерті Володимира Великого, його правління продовжили його нащадки, а його діяльність стала поштовхом для подальшого розвитку Київської Русі. Його ім'я стало символом державотворення, християнізації та культурного розвитку давньоруської цивілізації. Володимир Великий залишив незабутнє спадщину в історії України та всього східнослов'янського світу.

Церковне свято 28 липня — день пам'яті мучеників Кирика та Іулітти

Мученики Кирик і Іулітта були християнськими святими, які жили в Малій Азії. Історія їхнього життя та мучеництва передається у християнських легендах і апокрифічних творах. Іулітта (Юліта) була відома як дуже вірна християнка, яка жила в Іконії (сучасний Конья, Туреччина). Вона мала сина на ім'я Кирик, і разом вони практикували свою християнську віру, несмотря на переслідування християн у той час. Згідно з легендою, у часи правління імператора Діоклетіана, християнство було заборонене, і вірні стали об'єктом жорстоких переслідувань. Іулітта відмовилася відмовитися від своєї віри, навіть після численних закликів повернутися до язичництва. Діоклетіан спробував змусити Іулітту відмовитися від християнства, примусивши її принести жертву паганським богам. Але вона не погодилася і відмовилася виконати цей наказ. Навіть перед загрозами смерті і мук, вона залишилася відданою своїй вірі. За деякими звітами, Іулітта була піддана більш ніж десятка мук, але нічого не змогла зламати її віри. Імператор, обурений її непохитністю, вирішив позбутися нею назавжди. Його син Кирик, який був християнином у таємниці, дізнався про плани імператора і вирішив допомогти матері. На жаль, плани Кирика розкрилися, і вони обоє стали мучениками.

Прикмети 28 липня

Народні прикмети 28 липня / Фото: Pexels

Туман щільний — будуть дощі і прийде похолодання.

Почути грім до сильних злив.

Коники голосно скрекочуть — чекайте на засуху.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я стверджують, що цього дня не можна сваритися, скаржитися, з'ясовувати стосунки, показувати невдоволення своїм життям, інакше можна накликати проблеми. Згідно з настановами Церкви не можна займатися важкою фізичною працею. Утримайтесь від нових поченань, брехні.

Що можна робити завтра

Наші предки намагалися 28 липня якомога менше виходити з дому. Весь вільний час присвячували молитвам, сім'ї. Святих мучеників зазвичай просили про зцілення від хвороб, благополуччя, отримання успіхів.

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