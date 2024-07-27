28 липня — яке церковне свято, залишитесь без добробуту, якщо будете робити одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 липня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен належать до числа сімдесяти апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповіді Євангелія. Вони також відомі як одні з семи дияконів, обраних апостолами для служіння у первісній християнській громаді Єрусалима.

Прохор був одним із семи дияконів, призначених апостолами для допомоги в організації і розподілі харчів та інших ресурсів між вірними. Він також був учнем і сподвижником апостола Івана Богослова, який, за переказами, зробив його єпископом Нікомедії. Після заслання Івана на острів Патмос, Прохор повернувся до Нікомедії, де проповідував і поширював християнське вчення, закінчивши своє життя мученицькою смертю.

Про Никанора відомо небагато. Він також був одним із семи дияконів і разом з іншими служив громаді в Єрусалимі. Традиційно вважається, що Никанор також прийняв мученицьку смерть за віру, проте точні обставини його смерті залишаються невідомими.

Тимон був ще одним із семи дияконів, і його ім'я також пов'язане з проповідницькою діяльністю. Він став єпископом міста Бостра в Аравії, де успішно поширював християнське вчення. За переказами, Тимон також постраждав за свою віру, був підданий тортурам і загинув мученицькою смертю.

Про Пармена відомо найменше з усіх семи дияконів. Він служив разом з іншими дияконами у ранній християнській громаді Єрусалима. За переказами, Пармен також прийняв мученицьку смерть, але деталі його життя і смерті залишаються невідомими.

Прикмети 28 липня

Народні прикмети 28 липня / Фото: Unsplash

Птахи сидять в траві і голосно кричать — до непогоди.

Миші живуть в нижній частині копиць сіна — осінь буде сухою.

Мурахи розширяються мурашники — до холодної і ранньої зими.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється що-небудь позичати чи продавати — це призведе до бідності. Також, якщо ви пішли збирати гриби, не можна робити цього в поганому настрої, тому що нічого не зберете.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цей день є сприятливим для роботи на городі чи в садку. Діти часто йшли до лісу, збирали ягоди. Вважалося, що це принесе добробут в будинок.

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