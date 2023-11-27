28 листопада — яке церковне свято, чому в День сойки варто звернутися за порадою до старших

Завтра, 28 листопада, в православному календарі день пам’яті святого Стефана. Святий Стефан, якого вшановують був преподобномучеником і сповідником, який захищав шанування святих ікон у Візантійській імперії. Він народився 715 року в Константинополі. Його мати присвятила його Богу і принесла його до Влахернського Храму Пресвятої Богородиці. У той час імператором був Лев Ісавр, який розпочав гоніння на святі ікони та тих, хто їх шанував. Стефан від дитинства любив ікони і віддавав їм поклоніння. Він став ченцем у монастирі Святого Антонія і згодом став ігуменом. Він був відомий своїм аскетичним життям, молитвою і чудесами.

Стефан відмовився визнати іконоборчий собор 754 року, який засудив шанування ікон. Він також виступав проти імператора Константина Копроніма, який продовжував гоніння. За це був ув’язнений, катований і вигнаний з міста за свою віру. Помер від своїх ран 767 року. Його вважають покровителем домашньої худоби, особливо коней. У день його пам’яті господарі годували коней з срібного посуду, щоб вберегти їх від хвороб.

Церковне свято 28 листопада — день пам'яті мученика Іринарха

Мученик Іринарх був ранньохристиянським свідком віри, який постраждав за часів імператора Діоклетіана у IV столітті. Він був начальником поліції у Севастії, місті в Малій Азії. Він був справедливим і чесним чоловіком, який не допускав насильства і кривди. Прийняв християнство під впливом святого Бласія, єпископа Севастії, який був його другом і наставником. Він також виховав у вірі своїх семеро дочок: Олімпіаду, Теодотію, Теоктісту, Теодулу, Доротею, Евдоксію і Віринію.

Коли Діоклетіан видав указ про переслідування християн, Іринарх відмовився виконувати його і відкрито зізнався у своїй вірі. Він був заарештований і приведений до імператора, який намагався спокусити його обіцянками і погрозами.

Іринарх не зрадив свого Господа і витримав багато мук і тортур. Його били, розтягували, обпалювали, морили голодом, кидали у воду і вогонь, але Бог зберігав його життя і давав йому силу. Він також заохочував і підтримував своїх дочок, яких також захопили і піддавали стражданням за Христа. Вони всі померли від меча, а Іринарх був обезголовлений. Його мощі були поховані у Севастії, а пізніше перенесені до Константинополя. Він вважається покровителем поліцейських і військових.

Прикмети 28 листопада

Народні прикмети 28 листопада / Фото: Pexels

Різке потепління означає, що скоро похолодає і надовго.

Холодна, але суха погода вказує, що влітку буде спекотно.

Вночі снігопад — сніг буде лежати довго.

Що завтра не можна робити

Заборонено давати чи брати в борг гроші, вірили, що це принесе лише негаразди в фінансовому плані. Також після полудня не прибирали в будинку. Інакше можна було Різдво зустріти з нечистю в оселі.

Що можна робити завтра

Вірили, що в День сойки, як називали в давнину 28 листопада, потрібно попросити поради у старшого покоління. Вона обов'язково буде слушною і корисною. Також цього дня було прийнято ворожити, вірили, що будь-які ритуали допоможуть накликати на себе талан і щастя.

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