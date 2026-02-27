Церковне свято 28 лютого / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 28 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового. Святий преподобний Василій був християнським іноком і подвижником чесноти, який жив у VIII столітті у часи однієї з найсуворіших криз в історії Православної Церкви — іконоборчої єресі.

Іконоборство — це богословська й політична хвиля візантійської історії, ініційована імператором Левом Ісавром (717–741). Вона заперечувала шанування святих ікон і переслідувала тих, хто вірив, що ікони повинні бути вшановувані як свідчення віри в Боголюдину Ісуса Христа. У цей час багатьох православних монахів і богословів піддавали переслідуванням, ув’язненням і тортурам лише за те, що вони відстоювали православну віру та шанування ікон.

Василій, як і його духовний наставник Прокопій, вирішив віддати своє життя служінню Богові через чернечий подвиг. Він віддалився від мирського життя, присвятивши себе безмовній молитві, строгому посту та духовним скорботам — подвижництву, яке було характерним для ранніх пустельників.

Реклама

Разом із Прокопієм Декаполитом Василій відкрито виступив проти іконоборчої єресі. За це обох подвижників схопили і піддали численним тортурам. Вони були засуджені і ув’язнені за свою відданість вірі, терплячи страждання й тісну темницю на протязі багатьох років. Це були не лише фізичні випробування — ці страждання стали вираженням їхнього духовного подвигу та незламної віри в істину Православ’я.

Після смерті імператора‑іконоборця Василій і Прокопій були звільнені разом з іншими православними сповідниками. Вони повернулися до монастирського життя, продовжуючи духовні подвиги, наставляючи братію і мирян у вірі та доброчесному житті. Василій був видатним прикладом постника — того, хто через пост, молитву і відданість Господу набував духовної сили та благодаті.

Після звільнення Василій прожив ще значний час, присвятивши себе молитві, духовному наставництву й аскетичному подвижництву. За православною традицією, він спочив мирною смертю наприкінці свого життя у першій половині VIII століття, залишивши по собі приклад віри, терпіння і любові до Бога та Його Церкви.

Прикмети 28 лютого

Народні прикмети 28 лютого / © pexels.com

Пташки активно співають — до теплої весни.

Вранішній туман — чекайте на дощову весну.

Яскраве сонце 28 лютого — весна прийде рано і буде теплою.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями 28 лютого — день, коли слід бути особливо обережними у побуті. Не радять підмітати чи мити підлогу, аби випадково «не вигнати» із дому щастя та здоров’я. У старовину також намагалися не виходити ввечері без нагальної потреби: день вважався непростим, схильним до невдач, тож від зайвих справ краще відмовитися.

Реклама

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються до святого преподобного Василя, сповідника й постника, як до покровителя і заступника перед Господом. Його просять про зцілення від хвороб, зміцнення віри, підтримку родинного щастя та добробуту. Особливо шанується трудолюбство: кожен, хто присвячує цей день праці, може розраховувати на прихильність святого і сприятливий поворот долі.