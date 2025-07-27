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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

28 липня — яке церковне свято, чому жінкам цього дня забороняється виконувати важку фізичну працю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 28 липня

Церковне свято 28 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 28 липня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен — християнські святі першого століття, які належать до числа Сімдесяти апостолів і семи дияконів, обраних для служіння в Єрусалимській Церкві. Їхнє життя пов’язане з початками християнської проповіді після Вознесіння Ісуса Христа та зі становленням Церкви.

У книзі Діянь апостолів (Діян. 6:1–6) описано, як апостоли обрали сім мужів, “повних Святого Духа й мудрості”, щоб вони допомагали в щоденному служінні — зокрема, розподіляли милостиню між вдовами, аби апостоли могли зосередитися на молитві та проповіді Слова. Серед цих сімох були: Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і Микола Антіохійський.

Всі четверо апостолів вшановуються як святі, мученики та серед Сімдесяти апостолів, яких Ісус послав по двоє проповідувати.

Прикмети 28 липня

Народні прикмети 28 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 28 липня / © unsplash.com

  • На Прохора мокро — восени буде багато болота.

  • Якщо день сонячний і безвітряний — чекайте на тиху, довгу осінь і добрий урожай гречки.

  • Роса вранці — до врожаю пшениці.

Що завтра не можна робити

Цього дня жінкам не рекомендується виконувати важку фізичну роботу. Слід утриматися від прибирання, прання, ремонту, будівельних справ, городніх турбот і збору врожаю. Якщо є нагода, краще присвятити час відпочинку, щоб зберегти сили й уникнути виснаження або недуг.

Що можна робити завтра

У народі це свято вважали справжньою межею літа. Кінець липня приносить із собою відчутні зміни в природі: ночі подовжуються й стають холоднішими, усе частіше віє північний вітер, а на деревах починає з’являтися перше жовте листя. Та попри ці ознаки наближення осені, сонце ще не втрачає сили — його промені щедро обпалюють землю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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